El Othmani salue l’installation de la CNCP

L’installation de la Commission nationale de la commande publique (CNCP) constitue un nouvel épisode dans le processus de réforme dans lequel le Maroc s’est engagé avec détermination et mobilisant tous les moyens possibles pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de faire de cette réforme une réalité effective dans la vie des citoyens, des entreprises et de l’administration, a indiqué, vendredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Cette nouvelle instance constitue un mécanisme administratif indépendant qui jouera des rôles préventifs, d’intervention, de consultation et de proposition pour faire de la commande publique un secteur de compétitivité et de qualité et un mécanisme de transparence assurant l’usage des fonds publics pour le développement socio-économique, a ajouté M. El Othmani qui s’exprimait lors de la cérémonie d’installation de cette commission.

Cette structure administrative, en tant que mécanisme de gestion des commandes publiques, n’est pas une fin en soi, sinon qu’elle répond à une série d’objectifs devant être respectés par l’Administration lors de l’annonce d’un contrat public, la concession d’un contrat pour la réalisation de travaux ou de services, a-t-il expliqué, ajoutant que la mise en place de cette commission vise à garantir et à améliorer la qualité du service public, à moraliser la gestion des fonds publics, à réaliser le développement socio-économique et à promouvoir le climat des affaires.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de la transparence dans l’exercice des missions de la CNCP, M. El Othmani a fait noter que cette Commission constitue un nouvel épisode dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption.

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a indiqué que la CNPN constitue aussi un mécanisme de moralisation de la vie publique et de consolidation de la confiance et de la crédibilité auprès des acteurs économiques et des investisseurs nationaux et étrangers, à travers la mise en place de garanties effectives pour la protection des entreprises de tout dépassement ou discrimination.

Dans le même sillage, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed El Hajjoui a souligné que l’installation de la CNPN est une valeur ajoutée dans le processus de réforme de la commande publique qui constitue un outil important pour attirer les investissements et un levier de développement.

Il a, à cet égard, relevé que cette commission est susceptible de consolider de manière notable la sécurité juridique dans le domaine de la commande publique, la promotion des bonnes pratiques et la lutte contre les comportements contraires aux principes de transparence et d’équité.

LNT avec MAP