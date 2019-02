PARTAGER El Othmani : Le Maroc attache un intérêt particulier à la coopération avec le FMI et la BM

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a souligné l’importance particulière qu’attache le Maroc au renforcement de la coopération avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM).

Le Maroc accorde un intérêt particulier à la coopération avec les deux institutions financières dans le cadre des différents programmes du partenariat mis en œuvre, a indiqué M. El Otmani lors de ses entretiens avec la vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale, Yvonne Tsikata, et le secrétaire général du FMI, Jianhai Lin, en visite au Royaume dans le cadre des préparatifs pour l’organisation des assemblées annuelles de ces deux institutions, prévues en octobre 2021 à Marrakech, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, M. El Otmani s’est félicité du choix porté sur le Maroc pour l’organisation des assemblées annuelles de ces deux institutions, qui est le plus grand rassemblement international d’opérateurs financiers au niveau mondial, précisant que le Maroc dispose des ressources logistiques, humaines et de l’expérience nécessaires pour garantir le succès de cet événement, à l’instar des grandes rencontres internationales organisées au Royaume.

Il a également mis en exergue la symbolique de l’organisation de cet événement international sur le continent africain, rappelant l’importance particulière qu’attache le Maroc au développement économique et social du continent africain et à la poursuite de son engagement envers les programmes de développement au profit du continent, en collaboration avec ses partenaires internationaux, fait savoir la même source.

De leur côté, les représentants de la Banque mondiale et du FMI ont exprimé leur satisfaction du potentiel humain, des infrastructures et de la coordination locale lors de leur visite au Royaume dans le cadre des préparatifs de cet événement, ce qui constitue une garantie pour l’organisation des assemblées annuelles de 2021 dans les meilleures conditions.

LNT avec CdP