PARTAGER El Othmani à fond pour le développement durable

Le gouvernement est déterminé à garantir la réussite de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), vu son impact positif sur les citoyens et sur l’environnement, a indiqué vendredi le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Othmani, appelant toutes les parties concernées à adhérer à la mise en œuvre de ce plan national.

Outre son engagement dans la mise en œuvre de la SNDD, le Maroc s’attache également à concrétiser ses engagements internationaux relatifs aux objectifs de développement durable 2015-2030, a souligné M. El Othmani à l’ouverture des travaux du comité stratégique de développement durable, tenus en présences notamment des représentants des différents secteurs ministériels concernés par cette question.

Cité dans un communiqué du département du Chef du Gouvernement, M. El Othmani a également appelé l’administration publique à s’ériger en modèle en matière de développement durable, à travers la mise en place de mesures à même de protéger l’environnement, faisant part de la détermination du Gouvernement à ce que les administrations donnent l’exemple dans les domaines de rationalisation des ressources, d’économie en eau et en électricité et d’utilisation des énergies renouvelables.

Dans ce sens, le chef du Gouvernement a rappelé les Hautes Instructions Royales données lors de la séance de travail présidée par le Souverain le 1 novembre et dédiée au déploiement de la stratégie des énergies renouvelables, ajoutant que SM le Roi a souligné à cette occasion que les bâtiments publics devront montrer l’exemple en recourant autant que possible aux énergies renouvelables, en maximisant ainsi l’efficacité énergétique et réalisant des économies significatives.

Afin de réussir le chantier du développement durable, M. El Othmani a exhorté toutes les parties concernées à achever l’élaboration des plans sectoriels afin de mettre en oeuvre la SNDD et l’enrichir avec des indicateurs chiffrés et précis permettant de suivre le déploiement de cette stratégie et d’en identifier et combler les lacunes. Il a, à cet égard, insisté sur la coordination et la convergence des actions en vue de réaliser les objectifs escomptés sur le terrain et respect et les délais impartis. Dans ce contexte, le Chef du Gouvernement a souligné que le gouvernement veille à mettre en place le mécanisme approprié pour suivre et coordonner les actions des différents départements concernés, tant au niveau de la stratégie nationale qu’en matière de développement durable, insistant sur l’importance de réviser les textes juridiques visant à mettre à jour la loi sur le recensement et à institutionnaliser le Conseil national du recensement.

La SNDD, adoptée par le Conseil des ministres, tenu le 25 juin 2017 sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, s’articule autour de sept principaux défis: le renforcement de la gouvernance du développement, la réalisation de la transition progressive vers l’économie verte, l’amélioration de la gestion et la valorisation des ressources naturelles et la biodiversité biologique, la lutte contre le changement climatique et l’amélioration des espaces territoriaux précaires, le renforcement de la cohésion social, ainsi que la promotion de la culture, a-t-il ajouté.

La mise en oeuvre des 31 axes stratégiques issus de ces défis, qui touchent aux différentes facettes de la vie du citoyen, revêt un caractère prioritaire en termes d’exigences du développement durable, « de manière à honorer nos engagements internes et consolider notre rayonnement à l’international », a conclu M. El Othmani.

LNT avec Map