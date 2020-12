La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) et l’Initiative Américaine de Partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI) ont conclu un programme d’inclusion socio-économique visant l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi de Safi et leur participation à la vie citoyenne.

L’initiative intitulée « ع-Amal : Bringing Hope Through Jobs for Moroccan Youth in Safi » répond à deux principaux enjeux de la crise COVID-19, dont l’accompagnement des chercheurs d’emploi et l’aide aux populations vulnérables sévèrement impactées par la pandémie.

« L’état d’urgence et le confinement ont paralysé de nombreux secteurs vitaux à l’activité économique de la province de Safi, dont l’agriculture et la pêche, l’industrie, l’artisanat, le commerce et les services. Soutenir la relance économique par l’emploi a toujours été l’une des principales missions du MEPI et notre collaboration avec EFE s’inscrit parfaitement dans nos actions de soutien à la jeunesse et au secteur privé du Maroc », note Tyler Joyner, Directeur Adjoint du bureau régional du MEPI à Rabat.

156 personnes ont reçu une formation métier dans des secteurs en création d’emplois, dont l’éducation pré-scolaire, l’industrie, le commerce et le digital. 87 lauréats ont été insérés en poste d’emploi en partenariat avec plusieurs entreprises sur la ville de Safi dont OKSA et des écoles privées. Le programme a également accompagné 22 personnes vers l’auto-emploi dans les métiers du digital. Enfin, 40 personnes ont déjà bénéficié du « Lab Social » d’EFE, un espace multimédia proposant des ateliers de correction de CV, de recherche d’emploi, de préparation aux entretiens d’embauche et d’acquisition de compétences numériques.

Par ailleurs, plusieurs activités citoyennes ont été organisées impliquant des lauréats bénévoles de la Fondation pour embellir les locaux d’associations, de centres INDH et d’écoles de la ville de Safi et sa périphérie et installer des équipements informatiques facilitant l’apprentissage digitalisé.

« Avoir des partenaires aussi flexibles que le MEPI, qui comprennent l’importance d’une forte agilité face à la conjoncture socioéconomique, nous a permis de répondre aux besoins des chercheurs d’emploi, du secteur privé et de la société civile avec une réelle valeur ajoutée pour les partenaires et les bénéficiaires du programme » conclut Anas Guennoun, Président d’EFE-Maroc.

LNT avec CdP