Dans l’intention d’aider les bacheliers à se préparer aux examens du baccalauréat dans le contexte des perturbations causées par la grève des enseignants, le Groupe Edvantis, un leader de l’enseignement supérieur privé au Maroc, annonce une initiative spéciale. Les quatre écoles du groupe, dont ISGA Ingénieur.e.s, ISGA Management, ARTCOM’SUP Design et COM’SUP Casablanca, offriront gratuitement des cours de soutien en Maths, Physique et SVT aux bacheliers inscrits avant le 15 mai. Ces cours, dispensés en ligne par des professeurs expérimentés, auront lieu deux fois par semaine de mars à mai.

Cette action vise à compenser les perturbations du calendrier scolaire et à fournir une assistance supplémentaire aux étudiants. Le Dr. Tawhid Chtioui, Président du Groupe Edvantis, souligne l’importance de cette initiative pour garantir une éducation de qualité et un soutien optimal aux étudiants. « Nous sommes conscients des défis auxquels sont confrontés les bacheliers cette année, et nous sommes déterminés à les soutenir dans cette période critique. Ces cours de soutien gratuits sont une démonstration concrète de notre volonté d’aider nos futurs étudiants à intégrer nos écoles dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont maintenant ouvertes sur le site web des écoles du groupe ou en contactant le service des admissions.

Partagez cet article :