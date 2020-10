PARTAGER Education : Les chaînes nationales commencent la diffusion des cours programmés

Les cours programmés au titre de l’année scolaire 2020-2021 seront diffusés sur les chaînes de télévision nationales à partir de lundi pour les trois filières d’enseignement, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère porte à la connaissance des élèves, leurs parents et tuteurs que les leçons relatives aux programmes scolaires 2020-2021 seront diffusées sur les chaînes TV Athaqafia, Tamazight et Laâyoune, à partir de lundi jusqu’à samedi pour les trois filières d’enseignement.

La chaîne Athaqafia diffusera des cours scolaires aux élèves de l’enseignement secondaire qualifiant, toutes filières confondues, et ce à compter de 08H00 jusqu’à minuit.

Ainsi, la chaîne Tamazight va diffuser des cours dédiés aux niveaux de l’enseignement secondaire collégial entre 08H00 et 12H30, tandis que les cours programmés sur la chaîne Laâyoune s’adresseront aux élèves de l’enseignement primaire ainsi que des cours du préscolaire et des activités de la vie scolaire et de l’éducation physique (entre 08H00 et 18H00).

Le planning des cours et la grille détaillée des programmes de chaque chaîne sont disponibles sur le site officiel du ministère www.men.gov.ma et sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, relève la même source, notant que ces cours en vidéo sont aussi accessibles sur la plateforme électronique « TelmidTICE ».

Cette opération intervient après l’achèvement de l’étape d’évaluation-diagnostic, de révision et de consolidation qui s’est déroulée du 10 septembre au 03 octobre en vue notamment de consacrer les acquis des élèves au cours de l’année scolaire précédente.

Après avoir salué le niveau d’engagement des cadres pédagogiques, administratifs et techniques et de l’inspection, le ministère appelle à nouveau les parents et tuteurs des élèves pour accompagner leurs enfants en matière de suivi des cours à distance.

LNT avec MAP