Le Groupe Banque Populaire a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat de financement d’une valeur de 36 millions de dollars avec l’International Finance Corporation (IFC) et la Compagnie Marocaine de Goutte-à-Goutte et de Pompage (CMGP) dans le cadre des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International à Marrakech. L’objectif de cette collaboration est de soutenir l’expansion de la micro-irrigation, de l’énergie solaire et des systèmes de gestion efficace de l’eau au Maroc.

La Banque Centrale Populaire (BCP), dans le prolongement de ses efforts visant à promouvoir le financement vert, cherche à renforcer son engagement envers le développement d’une économie agricole responsable pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Ce nouvel accord est conçu avec un mécanisme de partage des risques en partenariat avec l’IFC, offrant aux agriculteurs marocains et aux PME du réseau de distribution de la CMGP la possibilité d’obtenir un prêt dédié émis par la BCP. Les fonds ainsi débloqués seront utilisés pour acquérir des systèmes d’irrigation économes en énergie et alimentés par l’énergie solaire, tels que des plates-formes de micro-irrigation destinées à remplacer celles fonctionnant au carburant, ce qui permettra d’économiser de l’eau. Cette initiative contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de leurs coûts énergétiques à long terme, tout en améliorant le rendement des cultures concernées.

Le Président Directeur Général du groupe BCP, Mohamed Karim Mounir, a exprimé son enthousiasme à l’égard de ce partenariat, affirmant que la BCP confirme ainsi son soutien en faveur des investissements dans les énergies renouvelables et les produits de gestion efficace de l’eau pour le secteur agricole marocain, tout en améliorant l’accès au financement pour les agriculteurs et les sociétés de distribution membres de l’écosystème de la CMGP au Maroc.

Ce partenariat marque un nouveau jalon de l’engagement de la BCP en faveur d’une économie responsable favorisant une croissance à long terme, en intégrant la durabilité au cœur de ses offres, dans tous les pays où elle est présente, et en alignant ses actions sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU tels que définis dans l’agenda 2030. Ces objectifs, qui représentent les principaux défis mondiaux pour la prochaine décennie, continueront de guider les actions futures de la Banque.

LNT avec CdP

