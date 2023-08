L’Office des changes vient de publier son rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure globale du Maroc. En 2022, l’économie marocaine a enregistré une croissance significative de ses transactions commerciales avec le reste du monde, selon les données révélées dans le rapport. Les chiffres indiquent que les échanges commerciaux du Maroc ont augmenté de 35,9% par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 1.166 milliards de dirhams (MMDH). Cette croissance dynamique est le résultat d’une conjonction d’augmentations : les importations ont augmenté de 39,5%, tandis que les exportations ont connu une hausse de 30,1%. Cependant, cette expansion vigoureuse a engendré une détérioration du solde commercial global, le plaçant à 308,8 MMDH.

L’Office des Changes souligne que cette dynamique a eu un impact sur plusieurs indicateurs économiques clés. Le taux de couverture des importations par les exportations, qui mesure l’équilibre entre les biens importés et exportés, a enregistré une baisse de 4,2 points, passant de 62,3% en 2021 à 58,1% en 2022. En parallèle, le taux de pénétration des importations, un indicateur de l’influence des importations sur la demande intérieure, a connu une augmentation de 8,5 points pour atteindre 44,1% en 2022. Cette croissance reflète l’ampleur de l’impact des échanges internationaux sur l’économie nationale. De plus, l’effort d’exportation, mesuré par la part des exportations dans le Produit Intérieur Brut (PIB), a également connu une hausse de 5,8 points, atteignant 31,4%.

L’année 2022 a été marquée par des tendances significatives dans les partenariats commerciaux du Maroc. L’Europe a continué à être le principal partenaire commercial du pays, représentant 58,8% du total des échanges. Les transactions avec l’Asie ont augmenté de 59%, tandis que les échanges avec l’Amérique ont progressé de 51,2%. La région africaine a également enregistré une croissance continue, avec une augmentation des échanges de 39,9%.

Le rapport souligne également l’importance de certains secteurs clés dans les exportations marocaines. En tête de liste, les phosphates et dérivés ont été le secteur exportateur le plus performant en 2022, affichant une croissance de 43,9% par rapport à l’année précédente. Le secteur automobile a également réalisé une croissance significative de 33%. D’autres secteurs, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, le textile, l’aéronautique et l’électronique, ont enregistré des hausses allant de 19,1% à 38,4%. Cette diversification des secteurs exportateurs témoigne de la résilience et de la compétitivité croissante de l’économie marocaine sur la scène internationale.

Les importations énergétiques ont également connu une augmentation notable en 2022, atteignant 153,2 MMDH, soit plus du double par rapport à l’année précédente qui était à 75,8 MMDH. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des prix mondiaux de l’énergie et, dans une moindre mesure, aux quantités importées. De plus, les importations de produits alimentaires, de produits finis d’équipement et de produits bruts ont également augmenté.

Les Accords de Libre-Échange (ALE) ont continué à jouer un rôle important dans les échanges commerciaux du Maroc. Les importations marocaines liées à ces accords ont augmenté de 20,9% en 2022. Les échanges avec l’Union Européenne ont constitué une part prépondérante de ces transactions.

En ce qui concerne les Investissements Directs Étrangers (IDE), le flux net a enregistré une augmentation de 6,8% en 2022, atteignant un total de 21,8 MMDH. Ces investissements ont été principalement dirigés vers les industries manufacturières, les activités immobilières ainsi que les activités financières et d’assurance. Cette augmentation témoigne de la confiance continue des investisseurs étrangers dans l’économie marocaine et de l’attrait du pays en tant que destination d’investissement.

Cependant, malgré ces développements positifs, la position extérieure globale du Maroc a affiché une situation nette débitrice de 797,2 MMDH à la fin de l’année 2022. Cette situation découle en grande partie de la baisse du solde des « autres investissements ». Cependant, il est important de noter que le solde des « Investissements directs » a connu une amélioration, ce qui indique que les investissements étrangers directs dans le pays restent solides.

Ainsi, l’année 2022 a été marquée par une croissance significative des transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde. Les partenariats commerciaux avec l’Europe, l’Asie et l’Amérique ont tous enregistré des augmentations substantielles. Les secteurs exportateurs clés ont affiché des performances remarquables, avec une diversification croissante des industries. Les importations énergétiques ont connu une hausse notable, tandis que les investissements directs étrangers ont continué à renforcer l’économie marocaine.

