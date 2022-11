L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Compagnie nationale des eaux de l’État d’Israël, « Mekorot » ont procédé, jeudi à Marrakech, à la signature d’un Mémorandum d’entente dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide.

Paraphé par M. Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE et M. Yitzhak Aharonovich, Président de Mekorot, en marge du Global Investment Forum 2022, cet accord, qui définit le cadre de la coopération entre les deux organismes dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide, intervient suite au Mémorandum d’entente conclu le 22 décembre 2020 entre le gouvernement du Royaume et le gouvernement de l’Etat d’Israël portant sur l’Innovation et le Développement des Ressources en Eau.

Le mémorandum d’entente signé entre l’ONEE et Mekorot, a pour objectif d’établir un cadre pour la réalisation d’actions de coopération, entre les deux parties, dans les domaines du dessalement d’eau de mer, de l’amélioration des performances des ouvrages d’eau potable, de la gestion des installations par le développement de la digitalisation et des systèmes d’information géographique, de la qualité de l’eau, de la gestion des boues issues des stations de traitement d’eau potable et de l’introduction de technologies innovantes.

En vertu de ce Mémorandum, l’ONEE et Mekorot entendent également réaliser des actions en matière de recherche et développement et de renforcement des capacités ainsi que dans les domaines de communication et de sensibilisation en matière d’eau potable et d’assainissement liquide.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature de cet accord, M. El Hafidi a souligné que ce partenariat va permettre aux deux organismes d’échanger les expériences et les expertises.

« L’ONEE, qui a plus de 60 ans d’activités en tant qu’opérateur historique dans le domaine de l’eau et de l’électricité au Maroc, est très heureux de partager son expérience avec son homologue israélien et de tirer profit du savoir-faire de cette compagnie israélienne des eaux, notamment dans le domaine du dessalement d’eau de mer », a-t-il dit.

Et de poursuivre que cette convention offre l’opportunité pour les deux opérateurs de développer les échanges et les modèles sur lesquels ils travaillent en matière d’approvisionnement d’eau potable et de la réutilisation des eaux usées traitées.

Dans une déclaration similaire, M. Amit Lang, Président-directeur-général de Mekorot, s’est dit très honoré de signer ce mémorandum d’entente avec l’ONEE et de collaborer ensemble pour résoudre les impacts des changements climatiques, dont la sécheresse et le stress hydrique.

« Cet accord sera bénéfique aux deux parties, qui vont collaborer ensemble dans les domaines se rapportant à l’eau et la réutilisation des eaux usées », a-t-il conclu.

