IDEO Factory a été récompensée par une médaille d’argent dans la catégorie « Best Advance in Learning Management Technology » pour sa solution d’e-learning, l’IDEO Learning Suite. Ce prix, qui fait partie des Excellence in Technology Awards attribués par le Brandon Hall Group, est souvent comparé aux « Oscars du management du capital humain ». La cérémonie de remise des prix se déroulera début 2025 à West Palm Beach, en Floride.

IDEO Factory, basée à Casablanca, a organisé le 16 décembre une conférence de presse pour présenter les détails de sa récente distinction internationale. Cette distinction souligne les efforts de l’entreprise en matière d’innovation technologique et de recherche et développement, notamment l’intégration de l’intelligence artificielle dans sa plateforme d’apprentissage, explique-t-on auprès d’IDEO Factory.

L’IDEO Learning Suite a été conçue pour maximiser l’engagement des apprenants et améliorer les taux de suivi et de complétion des cours en ligne.

Les candidatures pour ces prix ont été examinées par un panel d’experts indépendants et d’analystes du Brandon Hall Group. Les critères d’évaluation prenaient en compte l’adéquation aux besoins, la conception, les fonctionnalités, l’innovation et les bénéfices mesurables. Le score final déterminant le niveau de reconnaissance a été établi sur la base des points obtenus, garantissant ainsi une évaluation impartiale.

« Recevoir cette médaille d’argent dans le cadre des Excellence in Technology Awards est une immense fierté pour IDEO Factory. Elle reflète non seulement notre engagement envers l’innovation technologique, mais aussi notre ambition de porter haut le savoir-faire marocain sur la scène mondiale. Grâce à nos développements, notamment autour de l’intelligence artificielle, nous transformons la formation digitale en une expérience véritablement engageante et efficace », a déclaré Oussama Esmili, CEO de IDEO Factory.

Partagez cet article :