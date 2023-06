Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 7,9 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un total de 2,9 milliards de dirhams (MMDH) durant les trois premiers mois de cette année, en progression de 29,8% en nombre et 32,3% en montant par rapport à la même période en 2022, selon le CMI.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 26,7% en nombre d’opérations à 7,4 millions de transactions et de 21,9% en montant à 2,5 MMDH à fin mars 2023, comparativement à la même période de l’année précédente, précise le CMI dans son récent rapport sur l’activité monétique au Maroc.

Pour les cartes étrangères, l’activité des paiements en ligne a augmenté de 117% en nombre d’opérations, à 455.000 transactions, et de 197% en montant, à 382,1 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2023, fait savoir la même source.

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 94,2% en nombre de transactions et de 86,6% en montant, relève le CMI.

S’agissant des commerçants et eMarchands affiliés au CMI, ils ont enregistré, au titre des trois premiers mois de l’année 2023, 41,3 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 18,3 MMDH, en croissance de 33,6% en nombre d’opérations et de 50,8% par glissement annuel.

Voici dix points clés du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) relatif à l’activité monétique à fin mars 2023 :

1. Les réalisations globales de l’activité monétique ont atteint 138,3 millions d’opérations pour un montant global de 114,5 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 16,6% en nombre d’opérations et de 18,4% en montant par rapport à la même période en 2022.

2. Les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 130,8 millions d’opérations pour un montant de 105,6 MMDH en progression de 13,1% en nombre d’opérations et 13,1% en montant.

3. Les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 3,7 millions d’opérations en devises à l’étranger ou sur des sites marchands étrangers, retraits et paiements, pour un montant global de 2,3 MMDH en régression de 0,9% en nombre d’opérations et en progression de 32,1% en montant.

4. Au Maroc, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 7,4 millions d’opérations pour un montant de 9 MMDH avec une progression de 161,7% en nombre d’opérations et de 165,6% en montant.

5. L’extension du réseau GAB (guichet automatique bancaire) a été en stagnation durant le premier trimestre de cette année (sans tenir compte des remplacements), à 8.154 GAB, soit une extension du réseau des GAB de -0,1% par rapport à fin décembre 2022.

6. Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.608 GAB, Marrakech avec 703 GAB, Rabat avec 675 GAB, Tanger avec 495 GAB, Agadir avec 451 GAB et Fès avec 410 GAB.

