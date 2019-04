PARTAGER La durabilité selon Tariq Sijilmassi

‘‘L’agriculture durable : vers une croissance inclusive et écologique’’ a été au centre d’une rencontre-débat tenue en cette matinée du mercredi 17 avril au SIAM, organisée par le la Fondation Crédit Agricole du Maroc en partenariat avec la FAO et l’Ambassade des Pays-Bas, qui ont par la même occasion, procédé à la signature d’une convention de partenariat pour ‘‘le Développement Durable’’. Lors de cette rencontre, le Président du Directoire de CAM, Tariq Sijilmassi a tenu à indiquer que la durabilité incorpore trois dimensions, humaine, environnementale et économique : « Au Crédit Agricole du Maroc, on essaye d’oeuvrer avec nos partenaires dans le cadre de ces trois axes ». Et de préciser que dans cette équation, il ne faut surtout pas mettre de côté l’agriculteur. D’après Sijilmassi, il est important de se focaliser sur l’agriculteur en tant que citoyen à part entière. Et de poursuivre qu’il est également important de savoir comment passer d’une initiative individuelle à une grande échelle. « Tel est le grand challenge », a-t-il lancé devant un parterre de professionnels nationaux et internationaux en la matière. Lancé en 2016, le programme pilote d’agriculture durable vise à accompagner des exploitations agricoles clientes du GCAM dans l’adoption d’une agriculture respectueuse de l’environnement solidaire et économiquement viable : « Ces exploitations ont été sélectionnées au niveau des zones montages, des zones oasiennes et du littoral, trois zones agroécologiques prioritaires en termes d’impact du changement climatique », explique-t-on auprès de la Fondation CAM, pour qui la nécessité de diversification des productions et sources de revenus s’impose à chacune des exploitations en vue d’améliorer leur résilience face aux aléas du marché et de leur environnement naturel. « Notre Fondation a poursuivi ses efforts pour porter plus loin la vision du Groupe CAM pour notre société, une société inclusive où monde urbain et monde rural sont à égalité… Une société où notre environnement est protégé avec une agriculture durable comme point durable », tient à préciser Tariq Sijilmassi. Du côté de la FAO, dans le but d’aider les pays à mettre en place les politiques et programmes pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) approuvés par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2015, elle a développé une vision et une approche de l’alimentation et de l’agriculture durables dite ‘‘Sustainable Food and Agriculture’’. Depuis 2015, la FAO teste cette approche dans trois pays pilotes dont le Maroc avec le Rwanda et le Bangladesh. Dans ce cadre, une étude de diagnostic préliminaire de la durabilité de l’agriculture au Maroc a été réalisé dont les résultats ont été présentés lors d’un atelier de validation tenu en janvier 2017 auquel la Fondations CAM a pris part en tant qu’ONG oeuvrant pour la promotion d’une agriculture durable.

H.Z.