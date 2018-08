PARTAGER DS Automobiles et Techeetah s’associent

Engagé en Championnat ABB FIA de Formule E depuis l’ouverture de la compétition aux constructeurs, DS Automobiles alignera sa nouvelle monoplace DS E-TENSE FE 19 en partenariat avec l’écurie Techeetah dès la saison 2018/2019, explique le constructeur qui referme ainsi un premier chapitre aux côtés de Virgin Racing, marqué par cinq victoires, seize podiums, six pole positions et trois meilleurs tours en course.

La nouvelle équipe sera présentée le 1er octobre 2018 et la saison débutera le 15 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite.

« Nous tenons à remercier Virgin Racing pour ces trois belles saisons vécues en commun. Notre engagement en Formule E fait partie d’une profonde implication de DS Automobiles dans l’électrification de ses véhicules. Le développement de DS E-ETENSE FE 19 a débuté il y a plusieurs mois avec l’ambition de pouvoir nous battre pour la victoire dès la première course de la saison 2018/2019. Cet accord avec Techeetah, qui vient de décrocher le titre Pilotes et la deuxième place du classement Teams, va en ce sens. Nous connaissons les qualités des hommes et des femmes de Techeetah et nous sommes convaincus de notre pleine complémentarité. » affirme Xavier Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance.

Edmund Chu, Président de Techeetah Formula-E Team a de son coté déclaré que cette association avec DS Automobiles est enthousiasmante alors que le Championnat ABB FIA de Formule E entre dans une nouvelle ère avec les monoplaces de seconde génération.

LNT avec CDP