Driss Bencheikh, secrétaire général de l’Office des Changes depuis 2016, assurait l’intérim à la direction de l’Office suite à la nomination de Hassan Boulaknadel en mars dernier en tant que PDG de la CIMR. Économiste de formation, Driss Bencheikh a également occupé le poste d’inspecteur au sein de l’Office des Changes avant de devenir, en mai 2011, chef du département Audit et Contrôle de gestion.

