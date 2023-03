Il s’agit d’une collaboration entre la Province de Rhamna et l’association marocaine Douar Tech, le Rahmaniya Entrepreneurship Center, un espace dédié à la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des femmes entrepreneurs de la Province de Rhamna.

Cette initiative a pour objectif l’amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, notamment les jeunes femmes, et prévoit de sensibiliser 50 jeunes femmes sur l’entrepreneuriat et offrir chaque année une formation et un accompagnement à 40 jeunes femmes entrepreneurs, dit-on auprès de Douar Tech en charge notamment d’assurer l’élaboration de programmes de formation adaptés aux profils des candidats, aux besoins et aux spécificités locales.

Pour ce faire, Douar Tech a collaboré avec plusieurs organisations de premier plan pour créer le Rahmaniya Entrepreneurship Center comprennent HP, Aspen Digital Institute et la province de Rhamna. Le soutien de la Province au Rahmaniya Entrepreneurship Center ouvrira également aux lauréats la possibilité d’accéder aux opportunités de soutien financier destinées à appuyer le processus de leur lancement.

‘‘En complément des programmes d’accompagnement entrepreneurial à vocation numérique au profit des bénéficiaires de la province de Rhamna, l’espace leur offrira un encadrement en leadership par le biais d’actions d’engagement communautaire, et un lieu sûre pour faire prospérer leurs créativités, partager leurs parcours d’entrepreneurs et construire leurs résiliences” a précisé Mme Bennani, Directrice Exécutive de Douar Tech.

Pour sa part, le DG de HP Afrique du Nord, de l’Ouest et des Iles, M. Salah Ouardi, a indiqué que : ‘‘HP s’est engagé à accélérer l’Inclusion Numérique de plus de 150 Millions de personnes à travers le monde à l’horizon de 2030. Cette ambition est reflétée au Maroc à travers des actions très concrètes sur le terrain. Rahmaniya Entrepreneurship Center, une initiative lancée par notre partenaire Douar Tech, en est un très bel exemple. Un engagement clair et fort à l’occasion de la journée mondiale des droits de la femme’’.

Pour rappel, depuis sa création en 2017, Douar Tech a déjà eu un impact significatif, ayant formé 405 jeunes des zones rurales et périurbaines, et impacté plus de 7280 bénéficiaires communautaires. Douar Tech contribue à renforcer la résilience des jeunes défavorisés, notamment des femmes, issus de milieux précaires dans les zones rurales et périurbaines, par le biais de la formation en entrepreneuriat innovant et en développement web.

H.Z

