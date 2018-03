PARTAGER [Dossier Spécial Innovation] Partie 3 : Les écosystèmes d’innovation dans le monde : La French Tech en France (5/8)

Après les USA, la Suède et Singapour, nous allons cette fois analyser l’écosystème d’un pays proche du nôtre : La France.

Notre voisin n’est pas connu pour être un pays innovant. Il serait même à la traîne selon de nombreuses analyses et constats (classé en dehors du top 10 mondial alors qu’il est la cinquième puissance économique mondiale !)

Il est cependant intéressant de constater que ces dernières années, la France “grignote” progressivement des places dans le classement de l’indice mondial de l’innovation et se rapproche de plus en plus du top 10 (15ème au classement 2017).

Il faut dire que de gros efforts ont été effectués pour doter le pays d’un écosystème d’innovation qui soit plus solide et plus performant.

Aujourd’hui, la “french tech” semble avoir le vent en poupe avec des startups françaises qui créent de belles success-stories mondiales et qui commencent à séduire de plus en plus d’investisseurs internationaux.

L’appui politique à cet écosystème est désormais acté (le nouveau président français Emmanuel Macron est notamment très favorable à l’innovation et aux startups) et les initiatives privées comme la Station F de Xavier Niel se multiplient pour le faire grandir économiquement et culturellement.

La France veut définitivement rattraper son retard et se positionner en tant qu’acteur majeur de l’innovation à l’échelle mondiale…

Partie 5

Dans cette partie, nous allons voir que l’écosystème d’innovation en France s’est très rapidement développé ces 3 dernières années avec notamment le renforcement du rôle joué par Bpifrance, une structure centrale d’aide à l’entrepreneuriat innovant…

Bpifrance, fer de lance de l’innovation

Si Emmanuel Macron est le président des startups, son prédécesseur, le président “normal” François Holland a eu le mérite d’avoir lancé Bpifrance, une structure essentielle pour le soutien et le développement de l’entrepreneuriat et l’innovation en France.

« Je créerai une Banque publique d’investissement. À travers ses fonds régionaux, je favoriserai le développement des PME et je permettrai aux régions, pivots de l’animation économique, de prendre des participations dans les entreprises stratégiques pour le développement local et la compétitivité de la France. Une partie des financements sera orientée vers l’économie sociale et solidaire », avait alors annoncé l’ex-président.



Crée en 2013, Bpifrance est une banque publique d’investissement qui a pour principale mission de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l’État et des régions.

Cette structure dispose d’une large palette d’outils et de ressources (subventions, prêts d’honneur, investissements, mises en relations, etc.) permettant d’accompagner les entreprises à toutes les étapes clés de leur développement : création, R&D et innovation, croissance, internationalisation et transmission.

Après seulement 3 ans d’existence, le bilan de Bpifrance est démontré en termes de croissance de l’activité et d’emploi : Avec ses partenaires bancaires et financiers, le groupe a injecté près de 140 Md€ de financements en faveur de plus de 200 000 entreprises, en grande majorité TPE et PME, contribuant ainsi directement au retour de la croissance et à l’emploi !

Mais c’est surtout dans l’écosystème d’innovation où BpiFrance joue maintenant un rôle primordial.

En effet, en moins de 3 ans, Bpifrance a pu doublé ses financements en aides à l’innovation et en prêts sans garanties, tout comme ses investissements directs dans les PME et dans les startups.

La banque d’investissement propose aujourd’hui plusieurs produits et services pour les startups depuis le soutien de la R&D jusqu’au renforcement du capital des entreprises innovantes.

Selon son directeur Nicolas Dufourcq, Bpifrance a pour vocation de rester « à taille humaine, frugal et agile dans son management et sa collaboration. »

Le groupe a pu justement ajuster régulièrement le niveau de ses interventions dans l’écosystème afin de tenir compte du retour des banques et des investisseurs sur le marché incertain mais à fort potentiel que représente les startups.

Un Catalyseur du financement de l’innovation

C’est par le métier du financement de l’innovation que de nombreux entrepreneurs français ont fait connaissance avec Bpifrance, qui était, jusqu’à il y’a peu, la seule à investir dans des projets de startups qui sont, par essence, plus risqués.

Grâce aux résultats positifs de ce type de financement à la startup, plusieurs banques privées ont commencé, elles aussi, à investir ce nouveau marché.

La Banque Populaire a, par exemple, conçu le prêt Innov&Plus en 2014, soutenu par le Fonds d’Investissement européen, qui a rencontré depuis un franc succès (160 millions d’euros accordés l’an dernier).

Les banques BNP Paribas et le Crédit Agricole ont, elles aussi, développé des offres et ont même mis en place des lieux comme WAI ou Le Village by CA qui sont dédiés à accueillir et à accompagner les entreprises innovantes.

Le Lab pour informer…

Mais Bpifrance ne se limite pas seulement à un soutien financier aux startups. Parmi les autres initiatives et structures importantes mises en place par Bpifrance pour soutenir l’innovation, Le Lab, laboratoire d’idée dont la mission est de créer un pont entre les mondes académique et entrepreneurial, réussit à produire un savoir inédit et une très forte valeur ajoutée pour l’écosystème.

Le Lab produit énormément de publications scientifiques et agit comme vulgarisateur en transmettant les résultats d’études et d’enquêtes très poussées aux PME et startups qui sont souvent à la recherche d’informations pertinentes pour se développer.

Le Hub pour acculturer

Une autre structure toute aussi importante est Le Hub, une plateforme de connexions entre grands groupes et startups qui s’appuie sur la démarche d’acculturation en organisant régulièrement des événements et des rencontres autour de l’innovation.

InnoGénération pour networker et se former…