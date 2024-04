La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Caisse marocaine des retraites (CMR) ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat d’adhésion au programme « Data Tika ».

Paraphée par le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, et le directeur de la CMR, Lotfi Boujendar, cette convention formalise l’adhésion de la CMR au programme « Data Tika » mis en place par la CNDP le 9 juillet 2020, dans le but de protéger de façon proactive le citoyen marocain au sein de l’écosystème numérique et de renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel.

Ce partenariat entre les deux institutions se traduira notamment par l’organisation de sessions de formation sur la protection des données à caractère personnel et l’accès à l’application en ligne de dématérialisation des notifications à la CNDP ainsi que l’accompagnement de la CMR dans la mise en conformité de ses processus de traitement de données à caractère personnel en interne et avec son écosystème de plus en plus digitalisé. Dans une déclaration, M. Seghrouchni a indiqué que la convention « Data Tika » porte sur trois volets, dont « le premier concerne la conformité du partenaire dans toutes ses déclarations, ses demandes d’autorisations préalables et ses traitements des données à caractère personnel, le deuxième se rapporte à la prise en compte de ce qui est à venir avec le partenaire, tandis que le troisième volet concerne une lecture transverse de ce qui est traité avec ce partenaire ». M. Seghrouchni a, en outre, fait savoir que ce partenariat avec une institution importante sur le plan de la retraite « nous permettra de mieux comprendre les besoins attendus par de ce secteur et de nous conformer à ces demandes ». Pour sa part, M. Boujendar a fait savoir que la CMR gère les données de plus de 2 millions d’affiliés, d’où l’importance, a-t-il dit, de s’assurer de la conformité totale dans la gestion de ces données.

Dans cette optique, a-t-il poursuivi, la CMR a renforcé ses liens de partenariat à travers la signature de cette convention, ajoutant que « nous comptons tirer profit de l’expérience et de l’expertise de cette institution pour nous aider à mieux cadrer cette question de respect des données personnelles ».

Il a également relevé que le choix de la CMR est d’être une institution ouverte sur les besoins de ses affiliés, à travers la multiplication des canaux de communication, ce qui implique des objectifs à atteindre tout en respectant un certain nombre de contraintes, mettant en avant la portée du partenariat signé qui contribuera à atteindre cet équilibre entre les objectifs et les contraintes, à travers l’accompagnement et le conseil de la CNDP. Créée en vertu de la loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la CNDP est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme. La CMR est engagée depuis 1930 au service de la retraite du secteur public marocain en assurant l’administration et la gestion des fonds de réserves de plusieurs régimes

LNT avec Map

