Les documents d’urbanisme couvrent 83% des collectivités territoriales, dans le cadre du programme « ambitieux » portant sur le renforcement de l’offre territoriale destinée à l’investissement, a indiqué, mardi à la chambre des conseillers, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Dans une réponse à une question orale donnée en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Mustapha Baitas, sur « le renforcement de l’offre territoriale destinée à l’investissement », présenté par le groupe haraki, Mme El Mansouri a précisé que durant l’année 2022, 25 schémas directeurs d’aménagement urbain ont été approuvés, dont 7 en cours d’approbation, ainsi que 106 nouveaux documents d’urbanisme, dont 72 plans d’aménagement et 34 plans de développement des agglomérations rurales, et 15 plans d’aménagement pour les grandes villes qui « souffraient de l’absence de ces documents pendant des décennies ».

Dans le cadre de l’adoption d’une vision globale et d’une approche participative avec les agences urbaines, la ministre a fait savoir que des contrats d’objectifs pour l’année 2023 avaient été convenus, notant qu’il est prévu, selon les documents d’urbanisme, que plus de 830.000 hectares seront ouverts comme zones d’activités et plus de 20.000 hectares seront ouverts comme zones de projets, outre l’élaboration d’une nouvelle génération de documents d’urbanisme, la préparation d’une étude des dossiers en suspens et la généralisation de l’étude a priori des dossiers.

Avant 2022, plus de 100 dossiers de projets dont 20% de grand projets ont été examinés et 42% d’entre eux ont été approuvés avec un montant d’investissement de 53,6 milliards de dirhams, a-t-elle noté, ajoutant que le ministère travaille actuellement sur l’actualisation du cadre juridique sur la base des résultats du récent dialogue national.

