Docker : Une nouvelle couverture pour les deux-roues

L’opérateur du marché des cyclomoteurs et motocycles au Maroc, Docker, a annoncé la mise en place d’une couverture d’assurance avantageuse pour les acquéreurs de deux roues.

Cette annonce vient suite à une convention de partenariat signée par Abdellatif Filali, PDG de Socomadis, détenteur de la marque Docker, Mehdi Tazi, PDG de Beassur, cabinet de courtage de référence en assurance et en réassurance, et Zouheir Bensaid, président de la Royale marocaine d’assurance (RMA), annonce un communiqué conjoint des trois groupes.

Ce produit est souscrit auprès de RMA par l’intermédiaire de Beassur et subventionné par Socomadis, indique le communiqué, notant que les acquéreurs de cyclomoteurs et de motocycles de marque Docker pourront bénéficier du produit « Dockassur » à travers les 200 points de vente présents partout au Maroc.

Cette contribution témoigne de l’attention de Docker envers ses clients et marque sa volonté de conforter sa position de leader référence du marché des cyclomoteurs et motocycles au Maroc.

RMA, filiale de FinanceCom (groupe financier privé leader au Maroc et sur le continent africain), a pris l’engagement, depuis plus de 70 ans, de protéger les biens et les personnes contre les risques de la vie et d’accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la réalisation de leurs projets d’avenir en toute sérénité.

Docker, marque étendard du groupe Socomadis, et opérateur du marché marocain des motocycles & cyclomoteurs, se positionne depuis plus de 13 années comme un acteur du développement des moyens de transport au Maroc.

LNT avec CdP