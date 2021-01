C’est avec consternation que nous avons appris le décès du docteur Ahmed Cherrat, ancien directeur de l’Institut Pasteur à Casablanca et ancien médecin chef provincial de Khouribga, Mekhnès et Tanger.

Il est parti subitement à l’âge de 70 ans, sans avertir, sans prendre congé de sa famille, de ses amis.

Sur le plan moral et professionnel, il était un grand parmi les grands. Sa disponibilité permanente et l’amour infinie pour son métier, donnaient l’espoir à ses malades.

Il était né pour servir et non pour se servir. Nos sincères condoléances à Houria, son épouse, à ses enfants Noufel et Hind. Que le Bon Dieu l’accueille en Sa sainte miséricorde. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

