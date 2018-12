PARTAGER Le Directeur Général de l’ONEE conduit une délégation en Mauritanie

Abderrahim El Hafidi participe, à la tête d’une délégation de l’ONEE, à la 7ème Conférence Générale du Comité Maghrébin de l’Electricité – COMELEC, organisée les 11 et 12 décembre 2018 à Nouakchott.

Sous le thème « Les réseaux intelligents pour l’accélération de l’intégration des renouvelables dans le système électrique maghrébin », les débats de cette édition portent, notamment, sur les enjeux et impacts de l’intégration des EnR à travers des réseaux intelligents ainsi que leur implémentation technique.

L’ONEE, qui participe en force aux travaux de cette 7ème manifestation du Comelec, saisit cette opportunité pour partager sa vision et les perspectives en matière d’adoption des réseaux intelligents, de gestion des aspects relatifs à l’exploitation ainsi que de la télé conduite des réseaux.

En marge de cette conférence, M. El Hafidi a pris part au Comité Directeur du Comelec qui réunit les DG des opérateurs électriques nationaux maghrébins. Ce Comité est l’occasion de faire le bilan des activités du Comelec au titre de l’année 2018, particulièrement les travaux des commissions ainsi qu’à la présentation des activités pour l’année 2019. A cette occasion, le DG de l’ONEE a proposé de mettre en place un comité de suivi qui aura pour rôle de traduire les recommandations issues des études réalisées par les différentes commissions en feuilles de route et d’assurer le suivi de leurs réalisations.

Côté coopération bilatérale, El Hafidi a eu des entretiens avec le DG de Somelec – Mauritanie- au cours desquels les deux DG ont convenu de mettre en place un cadre plus approprié de coopération qui devra concerner en priorité le développement d’une interconnexion Maroc – Mauritanie et l’assistance dans le domaine de la distribution. Le DG de l’ONEE a eu également des entretiens avec les DG de la STEG-Tunisie- et de de Gecol- Lybie-

M. El Hafidi a eu des échanges avec SE l’Ambassadeur de SM le ROI en Mauritanie autour de la vision de développement de la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine de l’électricité.

A rappeler que le Comelec, dont la mission est d’étudier les questions d’intérêt commun dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et promouvoir et coordonner toutes les actions en découlant au sein des pays du Maghreb a été créé en 1974 à l’initiative de l’ONE, de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz -STEG/Tunisie- et la Société Nationale de l’Electricité et du Gaz -SONELGAZ/Algérie. Le COMELEC a introduit parmi ses membres la Société Mauritanienne d’Electricité -SOMELEC- en 1975 puis la Compagnie Générale d’Electricité de Libye en 1989 après la création de l’Union du Maghreb Arabe en février 1989

LNT avec cDp