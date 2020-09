PARTAGER Digital et humain, une équation à résoudre pour les banques

La conciliation de la digitalisation et l’humain constitue un des défis auxquels font face les banques, en particulier durant cette conjoncture de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a souligné le directeur de l’innovation et de digitalisation à la Banque centrale populaire (BCP), Othman Zniber.

« Face aux attentes multiples des clients, les banques sont confrontées au challenge d’allier la digitalisation et l’humain. La présence humaine est obligatoire, surtout pour ce qui concerne les opérations à forte valeur ajoutée, voire la partie Conseil et Contrôle des risques bancaires », a dit M. Zniber lors d’un webinaire tenu, récemment, sous le thème « crise sanitaire: La transformation du secteur digital bancaire, évolution ou révolution ».

Il a, dans ce sens, relevé que la clientèle des banques est encore plus exigeante et fait preuve d’un engagement croissant, ajoutant que cela s’illustre notamment par sa contribution à l’élaboration et la conceptualisation des offres.

De son côté, Soulaimane Lahrech, Partner en charge des technologies Big Data chez AIOX Labs, a indiqué que la nouvelle conjoncture imposée par la pandémie n’a fait qu’accélérer une tendance digitale de « longue haleine ». « Plusieurs banques, notamment internationales, ont pris le pas de dématérialiser et de digitaliser l’ensemble du processus bancaire allant de la partie qui concerne le KYC (Know your customer), processus permettant de vérifier l’identité du client, jusqu’à la réalisation des transactions mobiles à distance ».

Le défis actuel, a-t-il poursuivi, consiste à créer un compte et de le maintenir sans se déplacer à aucun moment en agence, notant que pour cela, tout un panel de solutions digitales a été mis en place.

Ces solutions reposent essentiellement sur les données (data) qui constitue la matière première du digital, avec de l’intelligence artificielle qui est insufflée, a expliqué M. Lahrech, faisant savoir que la dynamique attribuée à une tendance digitalisée de long terme, poussée par le covid-19, est permise par des applicatifs digitaux se basant sur une capacité de traitement de données accrue.

Initié par Économie Entreprises Live (EE Live) en collaboration avec Sopra Banking Software, ce webinaire a été l’occasion pour souligner que la transformation digitale bancaire, accélérée incontestablement par la crise sanitaire, demeure une priorité face à la diversité et l’urgence des besoins des usagers, tendant même vers une nouvelle reconfiguration de l' »Agence bancaire ».

