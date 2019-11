PARTAGER Digital : Barid Al-Maghrib et l’ADD signent une convention de partenariat-cadre

Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, et Sidi Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), ont procédé, le mardi 19 novembre 2019 à Rabat, à la signature d’une convention de partenariat-cadre en matière de développement du digital et de promotion des services numériques, annonce un communiqué conjoint.

Cette convention permettra aux deux institutions de mutualiser leurs efforts autour de quatre principaux axes notamment le déploiement du projet « Maison du citoyen », le développement de l’offre pour l’hébergement des systèmes d’information, le statut de l’auto-entrepreneur et la confiance numérique, selon le texte.

Ainsi, en vertu de cette convention cadre, les deux partenaires s’engagent à coordonner leurs actions afin d’assurer le déploiement du projet « Maison du Citoyen » permettant de fournir aux citoyens et entreprises des services publics de proximité de qualité, particulièrement dans les zones péri-urbaines et rurales. Cette coordination concerne également l’hébergement des services numériques relatifs à l’Administration Electronique dans les meilleures conditions techniques et opérationnelles.

Cette convention prévoit également deux autres volets : le développement du statut de l’auto-entrepreneur à travers la mise en place de plateformes digitales collaboratives et de la confiance numérique considérée aujourd’hui comme une priorité majeure, vu l’évolution des modes d’interaction des citoyens et des entreprises avec les institutions publiques ainsi que la volonté de notre pays pour la modernisation de ses services.

A travers la conclusion de ce partenariat-cadre, Barid Al-Maghrib et l’ADD confirment leurs volontés respectives de contribuer au développement de l’économie numérique nationale à travers la structuration de l’écosystème digital et le développement de l’administration électronique, conclut le communiqué.

LNT avec CdP