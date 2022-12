3 mois de prison requis contre Nawfal Laarabi par le tribunal pénal de Casablanca pour lʼaffaire de diffamation et injures à lʼencontre de Mehdi Alaoui par voie de support électronique (www.le1.ma)

Le tribunal de première instance de Casablanca a rendu son verdict le 13 décembre 2022 dans l’affaire N°3956/2022 suite à une plainte pénale déposée par M Mehdi Alaoui Contre M Nawfal Laarabi pour diffamation et injures par voie de support électronique (www.le1.ma).

Le tribunal a entendu les arguments des deux parties et examiné les preuves présentées au cours d’un procès. Après délibération, le tribunal a décidé de condamner Nawfal Laarabi à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 1000 Dh pour diffamation et injures.

Pour rappel, en janvier 2022, Mehdi Alaoui a fait lʼobjet dʼune campagne médiatique belliqueuse et violente, portée exclusivement par le blog www.le1.ma violant les règles de droit de notre pays.

Mehdi Alaoui a souhaité rappeler l’importance de la responsabilité des supports électroniques dans le traitement de lʼinformation et sa couverture, dans le respect des droits et de la dignité de chaque individu.

A noter que Mehdi Alaoui a toujours entretenu des relations professionnelles de respect mutuel avec les différents médias du Royaume. La sphère médiatique marocaine, pour sa grande majorité, accomplit son travail avec déontologie, professionnalisme et conscience.

Mehdi Alaoui exprime sa gratitude et ses remerciements à la justice marocaine.

