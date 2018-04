PARTAGER DGSN : Mis à jour de transferts d’argent vers la Syrie

L’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire en coordination avec le Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) au sujet des deux ressortissants syriens interpellés le 21 courant à Mohammedia et Sefrou, a démontré l’implication de l’un d’eux dans le transfert d’importantes sommes d’argent à des combattants marocains ralliés à Daech.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûrté nationale (DGSN), le mis en cause a mis son compte bancaire au Maroc à la disposition d’une agence de transfert d’argent en Syrie dirigée par un parent, en vue de transférer et recevoir des sommes d’argent en contrepartie de commissions sur ces opérations illégales.

En relation avec cette affaire, la même source fait état de l’interpellation de deux Marocains dans les villes de Casablanca et Taounate, pour avoir placé des fonds dans le compte du ressortissant syrien en 2017 et 2018, notant que celui-ci a procédé au transfert de cet argent à leurs parents qui combattent en Syrie, en coordination avec l’agence de transfert de fonds sise dans ce pays.

Concernant le second Syrien arrêté, l’enquête a démontré qu’il avait reçu des fonds suspects sur son compte bancaire, précise la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités marocaines en vue de poursuivre les fonds suspects et tarir les sources de financement du terrorisme, conformément aux recommandations onusiennes et les conventions signées en la matière.

Les mis en cause ont été déférés devant le parquet compétent qui a décidé de poursuivre trois en état d’arrestation et de placer un des ressortissants syriens sous contrôle judiciaire et de le poursuivre en état de liberté.

LNT avec MAP