La DGI lance son application mobile « Mon Compte Fiscal »

La Direction Générale des Impôts (DGI) vient de lancer une application mobile baptisée « Mon Compte Fiscal », permettant aux adhérents des services des impôts en ligne (SIMPL) d’utiliser leurs téléphones pour consulter leur situation fiscale.

Cette plateforme est conçue pour offrir aux usagers un service de qualité et de proximité, et ce à travers des données d’identification, des déclarations des différents impôts (TVA, impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu), des remboursements, des restitutions, ainsi que de différents versements, indique la DGI dans un communiqué. Cette application est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS), précise la même source.

LNT avec Map