Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille et le Groupe OCP ont procédé, mardi à Benguerir, chef- lieu de la province de Rehamna, à la signature d’une convention- cadre de partenariat portant sur le développement social, inclusif et durable.

Paraphée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, et le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Hicham El Habti, cette convention porte sur six axes de collaboration, définis et qui seront déclinés en projets.

En vertu de cet accord, les parties signataires s’engagent à favoriser la connectivité des établissements de protection sociale non connectés, situés sur les sites d’activités du Groupe OCP, à soutenir environ 40 établissements de protection sociale pilotes en vue de les accompagner à l’élaboration de leurs projets d’établissement, et à accélérer la digitalisation des processus de gestion d’un pilote de trois établissements.

La convention porte également sur la promotion de l’énergie solaire de manière à contribuer à réduire la facture de consommation en électricité et à améliorer l’accès des résidents des établissements de protection sociale à l’eau chaude, l’autonomisation des femmes via l’appui au programme développé par le ministère « Maroc Attamkine Wariyada » pour le développement de la capacitation, de l’entreprenariat et du leadership féminin, ainsi que sur le développement de la recherche appliquée et l’innovation par la création d’un fonds de recherche appliquée pour développer des solutions innovantes à certaines problématiques d’intérêt.

« Cette convention symbolise la collaboration étroite entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille et le Groupe OCP, illustrant notre engagement mutuel à oeuvrer ensemble pour le développement social inclusif et durable, et l’encouragement de l’esprit entrepreneurial au sein des familles », a souligné Mme Hayar dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, rehaussé par la présence de responsables, de représentants d’organisations internationales, et des acteurs la société civile.

Et la ministre de poursuivre que la signature de ce partenariat « très important » avec le Groupe OCP « va nous aider à accélérer la déclinaison des objectifs de la stratégie du ministère 2021-2026, baptisée GISSR (Green Inclusive Smart Social Regeneration), qui se veut un instrument destiné à la réalisation d’un développement social, inclusif, innovant et durable ».

Pour sa part, M. El Habti a indiqué qu’à travers la signature de cette convention, « le groupe OCP apporte son appui à la réalisation du programme GISSR de développement social inclusif et durable, avec pour principes directeurs : la responsabilisation, l’expérimentation, le co-financement et l’impact ».

Dans ce sens, il a réitéré l’engagement de l’UM6P à accompagner les projets et les initiatives du ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille visant à accompagner les établissements de protection sociale, à travers ses laboratoires s’intéressant à la question sociale, à l’instar du « Social Innovation Lab (SIL) » et le « CoopLab ».

