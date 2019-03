Devant la 6è FIAD, Hassan Ouriagli explique « la raison d’être d’AL Mada »

Voilà ce que nous entendons par « Al Mada – Positive Impact ». Partout où nous prenons la décision d’investir, nous nous efforçons de rencontrer cette double finalité de l’entreprise : créer des richesses ET contribuer au bien commun en renforçant le tissu social de manière durable et respectueuse de la dignité humaine et de la nature.

Il en va de notre RESPONSABILITE – une conception de la responsabilité qui remet à plat les anciens fondamentaux de l’économie, « capitalisme contractuel » et « capitalisme financiarisé ».

Quelle nouvelle forme de capitalisme appelons-nous de nos vœux ?

La question de la finalité de l’entreprise est de plus en plus présente dans le débat public, et l’élargissement de son objet social est évoqué au niveau mondial. Les Etats-Unis ont ainsi créé des « Public Benefit Corporations » qui associent but lucratif et intérêt général. En Europe, le mouvement s’étend avec la « Società Benefit » italienne, les « Community interest companies » en Grande-Bretagne ou les entreprises avec « raison d’être » en France.

Il y a là pour l’Afrique une opportunité, celle du « quantum leap », prendre un train d’avance et adopter dès aujourd’hui le modèle d’avenir, plus efficient pour son développement …positif.

Inclure dans les statuts de l’entreprise une mission sociale, scientifique ou environnementale qui vient compléter la recherche du profit n’est pas qu’un argument marketing. Les entreprises qui s’engagent pour l’intérêt général attirent des collaborateurs plus motivés, mieux formés, qui cherchent à donner du sens à leur parcours.

Au sein d’Al Mada, la RSE est intégrée de manière native dans la stratégie profonde de nos participations, leur progrès étant mesuré à partir d’une performance globale, incluant des dimensions sociales et environnementales en plus de la dimension économique. Chez nous, il y a quelques temps déjà que le ROI a changé de sens, qu’il est passé de Return on Investment à Return On Involvement, le retour sur engagement – un gage d’attractivité pour tous les talents que nous souhaitons fédérer à nos côtés et qui assureront demain notre capacité à adresser nos enjeux.

Ce modèle, nous souhaitons bien sûr qu’il essaime partout en Afrique. Il nous ferait honneur devant le tribunal des générations futures.

Je vous parle d’avenir – mais ce modèle de fonds, qui place le « Positive Impact » comme le retour sur engagement au cœur de ses pratiques, demeure au présent bien rare en Afrique. Al Mada espère modestement ouvrir la voie. Nous sommes une avant-garde.