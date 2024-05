La ville de Tanger accueillera la deuxième édition marocaine du Middle East & Africa Future Leaders Challenge (FLC) les 9 et 10 juin 2024 au Hilton Tanger Al Houara Resort & Spa. Après des éditions inaugurales particulièrement réussies à Dubaï, cet événement s’est imposé comme un rassemblement incontournable pour la nouvelle génération de talents du secteur de l’hôtellerie et du tourisme, désireuse de relever des défis stratégiques et d’explorer de futures opportunités de carrière. Le FLC Maroc promet d’être un véritable carrefour de l’innovation et de l’excellence, réunissant des étudiants, des professionnels de l’industrie et des leaders d’opinion pour un échange de savoir et un développement sans précédent.

FLC Maroc est le fruit d’une étroite collaboration entre le Conseil Stratégique Marocain, les membres fondateurs GameChangers et le groupe hôtelier Hilton. L’un des principaux objectifs de l’événement est de consolider les liens entre l’industrie et les établissements universitaires, en vue de forger la prochaine génération de professionnels de l’hôtellerie et du tourisme. Le défi vise à préparer les jeunes talents à une carrière passionnante dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Quant au « défi des étudiants », il consiste à sélectionner un groupe homogène des candidats les plus talentueux du pays pour la finale du MEA Future Leaders Challenge qui se tiendra à Dubaï du 21 au 24 janvier 2025.