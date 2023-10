Les Marocains Mustapha Jalal et Amal Abou Muslim figurent parmi les 15 enseignants ayant remporté le Prix Mohammed ben Zayed du meilleur enseignant, qui en est à sa quatrième édition.

Les 15 enseignants lauréats du prix ont été récompensés pour leurs initiatives pionnières relatives au développement de l’enseignement dans ses divers domaines tels que l’énergie propre, la durabilité, le métaverse, les applications éducatives, l’accompagnement des personnes aux besoins spécifiques et l’enseignement à distance.

Outre le Maroc, ont également gagné le prix des enseignants issus des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, de Jordanie, de Bahreïn, d’Égypte et de Syrie.

Le ministre émirati de l’Éducation, Ahmad Belhoul Al Falasi, a déclaré lors de la cérémonie d’hommage aux lauréats que le prix, auquel ont participé 9.546 enseignants, porte dans son contenu une pensée éducative exceptionnelle visant à renforcer la compétitivité positive entre les meilleurs enseignants et améliorer les performances éducatives suivant le rythme des changements mondiaux rapides à même de promouvoir l’éducation aux niveaux local, arabe et mondial.

Il a aussi souligné que le prix contribue à anticiper le travail éducatif et à construire des générations capables de diriger l’avenir et de relever ses différents défis.

Pour sa part, le secrétaire général du Prix Mohammed ben Zayed du meilleur enseignant, Hamad Al Darmaki, a relevé que ce prix consolide le mouvement éducatif efficace et le soutient avec des plans, des programmes et des initiatives spécifiques afin de promouvoir l’enseignement aux niveaux local et mondial.

Il a ajouté que le prix s’assigne pour objectif d’appuyer les étudiants, de leur porter un intérêt particulier et de construire une base solide pour un enseignement de qualité.

LNT avec Map

