Deux jeunes marocains sélectionnés pour participer au programme « Future Leaders Connect »

Le British Council a annoncé, samedi, que deux jeunes marocains participeront au Future Leaders Connect, un réseau qui réunit des jeunes distingués de par le monde pour échanger les points de vue et les idées au sujet de politiques internationales générales dans le but de réaliser le développement et le changement escomptés.

Dans un communiqué, le British Council précise que Omar El Hiyani, membre du Conseil de la ville de Rabat et directeur d’investissement dans un fonds d’investissement consacré aux sociétés marocaines débutantes dans le domaine de la technologie, et Issam Eddine Abail, entrepreneur, ont été choisis parmi quatre participants ayant atteint les phases finales de la compétition qui a vu la participation de plus de 200 jeunes de par le monde.

En octobre prochain, les deux jeunes gagneront le Royaume Uni où 50 participants représentant le pays hôte, le Canada, l’Egypte, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, le Mexique, la Tunisie, le Nigeria, le Pakistan et les Etats Unis vont aborder les principales questions en matière de politiques internationales générales, et ce dans l’enceinte du parlement britannique et devant des leaders éminents, selon le communiqué, qui ajoute que les participants visiteront de grandes institutions internationales au Royaume Uni et formuleront des recommandations pratiques et innovantes.

Citant le directeur exécutif du British Council, le communiqué indique que cette initiative vise à aider à appréhender les défis que pose un monde en mutation, par le biais du Future Leaders Connect.

Future Leaders Connect est un programme à long terme visant à former une communauté de décideurs, âgés entre 18 et 35 ans, venant de plusieurs parties du monde.

LNT avec CP