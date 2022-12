Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a mis en avant, mercredi à Casablanca, l’importance du financement innovant pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.

Dans une allocution lue en son nom à l’ouverture de la Conférence Internationale sur le Financement Durable et Inclusif pour l’Égalité de Genre, par la directrice des prestations à l’entreprenariat et la TPE au ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Imane Belmaati, le ministre a souligné « l’importance du financement durable et inclusif mais aussi innovant qui est un des principaux actes qui permettront de contribuer aux objectifs de développement durable et répondre aux besoins des populations les plus vulnérables dans les zones urbaines et dans les zones rurales ». Et de poursuivre que leur accompagnement dans les dispositifs d’inclusion socio-économiques vers l’employabilité mais aussi vers l’entreprenariat passe par une mise à l’échelle d’actions de soutien et de renforcement des chaines de valeur d’accompagnement.

« Au Maroc, plusieurs initiatives ont été développées mais elles restent insuffisantes au regard de notre ambition pour avoir un impact significatif dans un environnement socio-économique en pleine mutation et marqué par l’incertitude », a noté le ministre, relevant que c’est pour cette raison qu’il est important de converger les efforts pour une meilleure sélectivité des programmes et une meilleure planification des actions. M. Sekkouri a en outre mis en exergue l’importance d’innover en matière d’instruments financiers, qui s’intégreront dans les dispositifs d’accompagnement ambitieux, mobilisant différents acteurs à différents niveaux en partant des territoires, des régions et des zones rurales et urbaines dans lesquels se trouvent les populations les plus vulnérables, faisant savoir que ceci implique des efforts importants et une convergence ainsi que l’engagement des différents partenaires. Organisée par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec ONU Femmes, la Conférence Internationale sur le Financement Durable et Inclusif pour l’Égalité de Genre, vise à initier une réflexion sur la mise en synergie, les partenariats et la mobilisation des flux de financements publics et privés comme leviers d’investissement transformateurs et innovants pour stimuler l’inclusion économique des femmes.

Sous le slogan « EmpoweringEquality », cette conférence a réuni les acteurs nationaux clés du gouvernement, institutionnels, institutions financières et du secteur privé, ainsi que des acteurs internationaux qui influent les marchés de capitaux et tendances de la finance durable, des fonds d’investissement, institutions financières internationales et fondations.

LNT avec MAP

