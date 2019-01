PARTAGER La DEPF s’oblige à un bilan positif pour 2018

Les évolutions conjoncturelles observées au cours de l’année 2018 attestent, avec de légères nuances, d’un comportement, dans l’ensemble, favorable de l’activité économique nationale, annonce la DEPF dans sa dernière étude de la conjoncture.

Parallèlement aux performances du secteur primaire, sous l’effet de la réalisation d’une campagne agricole exceptionnelle pour la deuxième année consécutive, le secteur secondaire a fait montre d’un dynamisme encourageant, particulièrement pour ce qui est de ses composantes échangeables. De son côté, le secteur tertiaire est demeuré bien orienté, tirant profit de la vigueur du secteur touristique et de la performance affichée par les activités de transport et des télécommunications.

Le dynamisme observé au niveau de plusieurs secteurs d’activité a été rendu possible grâce à la vitalité des dépenses des ménages, dans un contexte marqué par une inflation maitrisée, une situation sur le marché du travail en amélioration et une bonne tenue des crédits à la consommation. Ce dynamisme traduit, également, l’orientation positive des dépenses d’investissement, en lien avec la vigueur des importations de biens d’équipement, la hausse des crédits à l’équipement et le rebond exceptionnel des recettes des IDE, selon les analystes de la DEPF.

Au niveau des échanges extérieurs, les exportations nationales ont poursuivi leur performance, entrainant dans leur sillage une légère amélioration du taux de couverture. Cette vigueur s’est avérée, toutefois, insuffisante pour contrecarrer l’aggravation du déficit commercial, en raison du renchérissement de la facture énergétique et la progression soutenue des importations de biens finis de consommation. Compte-tenu de ces évolutions, les Réserves Internationales Nettes représentent, actuellement, l’équivalent de 5 mois d’importations de biens et services.

Pour ce qui est de la situation des finances publiques, l’effet concomitant d’une baisse des recettes ordinaires de 1% et de la hausse des dépenses globales de 2,1% a occasionné un creusement du déficit budgétaire de 6,9 milliards de dirhams à fin novembre 2018. En matière de financement de l’économie, les crédits bancaires ont affiché une légère hausse de 1,2% à fin novembre 2018, quoique s’inscrivant en nette décélération par rapport au rythme de progression observé une année auparavant. Sur le marché boursier, malgré la légère amélioration enregistrée en novembre

et décembre derniers, les indices MASI et MADEX ont clôturé l’année 2018 sur des baisses de 8,3% et 8,6% respectivement.

L’évolution de l’économie nationale en 2018 s’est opérée dans un contexte international certes favorable, mais confronté à d’importantes incertitudes dont l’intensité est appelée à s’accentuer en 2019. La volatilité des cours pétroliers, les risques liés à l’exacerbation des tensions commerciales internationales et le recours à des politiques monétaires moins accommodantes dans certains pays constitueraient les principaux risques baissiers de nature à affecter les perspectives de l’économie mondiale en 2019.

LNT avec CdP