La DEPF publie son rapport d’activité

La Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), qui dépend du ministère de l’Economie et des Finances, a publié son rapport d’activité au titre de l’année 2018.

Selon ce rapport, la DEPF a structuré son programme de travail au cours de l’année 2018 autour des grandes questions qui interpellent le processus de développement de notre pays. Parallèlement aux travaux portant sur les aspects purement économiques, un intérêt croissant a été accordé à certaines dimensions clés du capital immatériel de notre pays, dont notamment la dimension institutionnelle, la dimension sociale et la dimension durabilité environnementale. Les incidences de ces dimensions sur le processus de création de la richesse nationale sont en effet déterminantes.

Par ailleurs, la DEPF a lancé une nouvelle série de publications, « Policy Africa », dédiée spécifiquement à l’intégration africaine du Maroc pour tenir compte de la place centrale de l’Afrique dans les priorités de la politique extérieure du Royaume sous l’impulsion du Roi Mohammed VI. Les analyses menées dans le cadre de cette publication sont établies à partir d’une banque de données, créée au sein de MANAR-Stat et intégrant un ensemble d’information sur les économies africaines. Cette banque de données permet d’examiner les perspectives de l’intégration du Maroc en Afrique et de prospecter les leviers à même de permettre à notre pays de mobiliser pleinement le potentiel de son partenariat avec les pays du continent, selon des schémas de coopération «gagnant-gagnant».

En matière d’examen des questions liées au développement territorial de notre pays, un travail innovant a été mené par la DEPF en 2018. Il a porté, d’une part, sur l’examen de la dynamique de convergence des douze régions du Royaume sous le prisme des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 et, d’autre part, sur l’identification des leviers stratégiques à déployer pour favoriser la concrétisation de ces objectifs à l’horizon retenu.

L’élargissement du champ de réflexion de la DEPF vers ces nouvelles thématiques a nécessité le recours à de nouvelles approches d’analyse, faisant appel à des compétences pluridisciplinaires. Ces approches ont été renforcées par des exercices de benchmarking pour s’approprier les meilleures pratiques internationales en matière de conception et de mise en œuvre des réformes et des politiques publiques.

Pour accompagner cette dynamique de diversification et consolider les acquis jusquelà enregistrés, des efforts ont été consentis pour adapter nos instruments d’analyse, tels les modèles économétriques et les maquettes de prévision et de simulation d’impacts, aux nouvelles dimensions couvertes. Ainsi, le « module énergie » a été inséré dans le Modèle d’Equilibre Général Calculable pour intégrer les aspects énergétiques et environnementaux aux analyses de la DEPF.

La DEPF dispose aujourd’hui des compétences nécessaires pour apporter un éclairage judicieux et objectif sur plusieurs questions complexes de politiques publiques, selon le rapport. En effet, une bonne partie de ses travaux contribue à l’enrichissement du débat économique et financier aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Pour l’année 2019, la DEPF consacrera encore davantage son rôle de think-tank public, en poursuivant résolument son ouverture sur les autres structures du MEF, en vue d’assurer une articulation judicieuse entre les connaissances théoriques et conceptuelles et l’expertise métier. Elle poursuivra, en outre, le renforcement des liens de coopération avec ses partenaires nationaux et internationaux dans les domaines d’intérêt commun, selon M. Mounssif ADERKAOUI, son directeur.

