DEPF : Un bilan 2017 globalement positif

La DEPF (Direction des Etudes et prévisions financières) a rendu publique sa note de conjoncture du mois de janvier 2018. Du côté de l’offre, le rebond de la croissance de l’économie marocaine serait soutenu par la performance de secteurs porteurs à contribution significative à la richesse nationale. Du côté de la demande, l’embellie conjoncturelle serait portée par l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, dans un contexte de maîtrise de l’inflation et d’amélioration des revenus.

La note de conjoncture de la DEPF ajoute que « sur le plan des finances publiques, l’évolution favorable des recettes ordinaires, qui ont progressé à un rythme plus élevé que celui des dépenses globales au titre des onze premiers mois de l’année 2017, a permis d’atténuer le déficit budgétaire de 16,9% ».

Les exportations d’agriculture en hausse de 7,6%

Après les récentes pluies qu’a connues le Royaume, la campagne agricole affiche des résultats positifs. Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a clôturé l’année 2017 sur un chiffre d’affaires à l’export de 52,2 milliards de dirhams, en augmentation de 7,6%. Cette évolution recouvre la hausse des expéditions des produits d’« agriculture, sylviculture et chasse » de 10,4%, après un recul de 1,4% l’année précédente, et l’augmentation de celles de l’industrie alimentaire de 8,8%, note la DEPF.

D’un autre côté, et à la faveur d’une bonne campagne agricole 2016-2017, les importations des produits alimentaires se sont contractées en valeur de 4,7% à fin 2017, recouvrant une baisse des importations de blé de 34,7% et de l’orge de 56,9%.

Quant aux réserves hydriques, les dernières précipitations dans plusieurs régions du Maroc ont eu des répercussions positives. Selon le département de l’eau et de l’environnement, les retenues des principaux barrages du Royaume ont atteint plus de 5,7 milliards de mètres cubes au 15 janvier 2018, soit un taux de remplissage de près de 38%, contre 53% à la même date de l’année précédente.

Croissance du secteur touristique en 2017

Le secteur touristique a maintenu une bonne dynamique au cours de l’année 2017.

En effet, le nombre des arrivées touristiques s’est apprécié de 15,5% au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre 2017. Avec une augmentation de 22,6%, les arrivées des touristes étrangers ont canalisé près de 90% de cette évolution.

Un bilan positif pour le transport aérien

L’activité de transport aérien a favorablement évolué sur les onze premiers mois de 2017. Le

nombre de passagers accueillis dans les aéroports nationaux a augmenté de 11,5%, après

+2,7% un an plus tôt, maintenant une croissance globalement ascendante d’un trimestre à l’autre depuis le troisième trimestre 2016.

En termes d’activité portuaire, le volume du trafic, enregistré dans les ports gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP), s’est accru de 7,4%au terme des onze premiers mois de 2017, après+7,3% une année auparavant. Cette bonne tenue est due à la dynamique du trafic des exportations (+26,2% après +1,9%).

Bonne performance pour la production du phosphate roche

Pour sa part, l’activité extractive continue son fort rebond à fin novembre 2017, en ligne avec la bonne performance de la production de phosphate roche, dont le volume s’est renforcé de 22,2%, après +2,8% un an auparavant. Cette évolution favorable provient de la bonne dynamique de la demande étrangère adressée au secteur. En effet, le volume des exportations de phosphate roche s’est amélioré de 46% à fin octobre 2017.

Au terme de l’année 2017, les expéditions de phosphates et dérivés ont été à l’origine d’un chiffre d’affaires à l’export de près de 44 MMDH, en hausse de 11,1% par rapport à l’année 2016.

L’énergie électrique en bonne forme

La production de l’électricité poursuit son évolution favorable au terme des onze premiers

mois de l’année 2017 avec une progression de 3,3%, après +2,3% à fin septembre 2017 et +2,8% durant l’année 2016. Cette progression reflète essentiellement, selon la DEPF, l’accélération de la production de l’électricité au cours des deux premiers mois du quatrième

trimestre (soit +7,5%), favorisée par la confirmation de la reprise de la production privée (+12,7%).

Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle poursuit son accélération depuis le deuxième trimestre 2017. En effet, les ventes d’électricité se sont renforcées de 6,8% durant les deux premiers mois du T4-2017 après +4,7% au T3-2017 et +5,6% au T2-2017.

La consommation du ciment en décélération

Contrairement aux secteurs précédents dont l’évolution a été remarquable, les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, observent une décélération significative au cours de l’année 2017. Après avoir chuté de 9,2% à fin juin 2017, ces ventes n’ont connu qu’une légère baisse de 2,5% à fin 2017, dénotant une dynamique favorable affichée au niveau du deuxième semestre (+4,9%).

En revanche, l’encours des crédits à l’immobilier s’est accru de 4,2% à fin novembre 2017, après +2,2% en 2016. Cette progression a été tirée par l’accroissement des crédits accordés à l’habitat de 3,9%, et par l’accélération du rythme de croissance des crédits attribués à la promotion immobilière (+5,8% au lieu de +2,3% à fin juin 2017 et -6,3% à fin novembre 2016). Notons que cette accélération est en ligne avec la bonne dynamique de la consommation de ciment au deuxième semestre de l’année 2017.

89.000 postes d’emploi créés au T3 2017

Au titre du troisième trimestre 2017, le marché de l’emploi a été marqué par une augmentation du volume de l’emploi et par une légère hausse du taux de chômage, selon l’analyse de la DEPF. Ainsi, l’économie marocaine a enregistré, entre T3-2016 et T3-2017, une création de 89.000 postes d’emploi, dont 60.000 postes situés dans le milieu rural et 29.000 au milieu urbain.

Le secteur de l’agriculture, forêt et pêche et celui des services sont les secteurs qui ont créé le plus d’emplois, avec respectivement 47.000 et 20.000 emplois nets.

Quant au taux de chômage, celui-ci s’est accru de 0,2 point, par rapport à T3-2016, pour s’établir à 10,6%. Cette hausse a résulté d’une augmentation de 0,4 point dans les villes à 14,9%, contre une stabilité en milieu rural à 4,6%.

Les hausses les plus importantes du taux de chômage ont été relevées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (29,3%) et les personnes ayant un diplôme (18,2%).

244,9 MMDH d’exportations nationales

Les exportations nationales se sont élevées à 244,9 MMDH, soit une progression de 9,3% par rapport à l’année 2016 après +2,7% un an auparavant.

Cette progression est portée par la quasi-totalité des secteurs d’activité. Les exportations du groupe OCP se sont établies à près de 44 MMDH, en amélioration de 11,1%. La part de ce secteur dans le total des exportations s’est située à 18% contre 17,7% un an auparavant.

Hors OCP, les exportations ont profité de la bonne orientation des métiers mondiaux du Maroc, notamment le secteur automobile (+7,1% à 58,5 MMDH), le secteur de l’aéronautique (+18,4% à 10,9 milliards) et le secteur de l’électronique (+8,5% à 9,1 milliards).

Le besoin de financement du Trésor avoisine 39 MMDH

Tenant compte de la hausse de l’excédent du solde des comptes spéciaux du Trésor de 25% pour avoisiner 6 MMDH à fin novembre2017, la situation du Trésor fait ressortir un allègement du déficit budgétaire de 16,9% ou 6,7 MMDH, pour se situer à 33,1 MMDH.

Eu égard à la baisse du stock des dépenses en instance de 5,9 MMDH, le besoin de financement du trésor a avoisiné 39 MMDH. Pour combler ce besoin, et compte tenu d’influx net extérieur positif de 3,2 MMDH, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 35,8 MMDH.

Les crédits bancaires en augmentation de 0,2%

S’agissant des crédits bancaires, ils ont augmenté, en glissement mensuel, de 0,2% pour atteindre 834,1 milliards de dirhams. Cette évolution recouvre une hausse des crédits à l’équipement (+2,7%) et des crédits à la consommation (+0,2%), et une baisse des facilités de trésorerie (-1,6%) et des crédits à l’immobilier (-0,1%). Les créances en souffrance, quant-à-elles, ont reculé, en glissement mensuel, de 1% après une hausse de 1,2% le mois précédent.

En glissement annuel, le taux de progression des crédits bancaires s’est amélioré, s’établissant à +4,8% (+38,4 milliards de dirhams) après +4% (+30,8 milliards) l’année précédente, quoiqu’il a ralenti comparativement au taux enregistré le mois précédent +5,2% (+41,4 milliards de dirhams).

Les indices MASI et MADEX en hausse de 2% et 2,3% à fin septembre 2017

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont maintenu au cours du quatrième trimestre 2017 une évolution globalement favorable et ce, en dépit du repli enregistré au cours du mois de décembre 2017.

Les indices MASI et MADEX ont clôturé le trimestre à 12388,82 et 10100,32 points respectivement, en hausse de 2% et 2,3% par rapport à fin septembre 2017. Par rapport à fin décembre 2016, les deux indices ont enregistré une hausse de 6,4% et 5,8% respectivement après une hausse exceptionnelle de 30,5% et 31,6% l’année précédente.

