Le ministère du Transport et de la Logistique procédera, à partir du 25 octobre 2024, à la généralisation du système informatisé « Télé-services » aux entreprises de dépannage, leur permettant de renouveler électroniquement les feuilles de circulation afférentes à leurs véhicules.

Dans un communiqué, le ministère indique que la généralisation de « Télé-services » s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’administration digitale et considérant les doléances exprimées par les professionnels du secteur du transport routier lors du dialogue sectoriel que mène le ministère, notamment celles relatives à la simplification et la digitalisation des procédures administratives.

A ce titre, le ministère invite les entreprises de dépannage souhaitant bénéficier de ce service, de prendre attache avec les services extérieurs du département, à partir de la date précitée, pour tout complément d’information et éclaircissements nécessaires, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour bénéficier de ce service. Aussi, à partir de la même date, la charte d’utilisation du système « Télé-services » précisant les conditions d’utilisation du système ainsi que son guide d’utilisation seront consultables et téléchargeables via le site web du ministère, précise la même source.

LNT avec CDP

