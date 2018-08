PARTAGER Dénucléarisation de la Corée du Nord: Encore « du chemin à faire » reconnaît Pompeo

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a reconnu vendredi à Singapour qu’il restait encore « du chemin à faire » concernant la dénucléarisation de la Corée Nord, alors que Washington pousse Pyongyang à respecter sa promesse.

M. Pompeo est chargé côté américain des négociations pour la mise en oeuvre des engagements pris par Donald Trump et Kim Jong Un lors de leur sommet historique du 12 juin. Le dirigeant nord-coréen a notamment promis d’oeuvrer à une « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne » – une promesse vague, loin des exigences des Etats-Unis qui réclamaient un désarmement complet, vérifié et irréversible.

En arrivant à Singapour pour participer au forum de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), M. Pompeo a déclaré: « nous voyons qu’il reste encore du chemin à faire pour atteindre le résultat final auquel nous voulons arriver ».

Interrogé par la presse sur les informations selon lesquelles Pyongyang continue de fabriquer des missiles et de produire des matériaux nucléaires, le chef de la diplomatie américaine a estimé que Kim Jong Un avait « pris l’engagement de dénucléariser » son pays comme le demande « le monde dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ».

« Dans la mesure où ils se comportent en contradiction avec cela, ils violent une ou plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il ajouté, semblant juger que le compte n’y est pas à ce stade.

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong Ho, participe également à ce forum qui s’achèvera samedi. Le département d’Etat n’a pas exclu une rencontre entre MM. Pompeo et Ri mais une telle réunion n’est pas prévue jusqu’ici.

Un responsable américain avait déclaré récemment que Washington était « préoccupé » par les violations des résolutions de l’ONU sanctionnant la Corée du Nord pour son programme nucléaire, notamment des livraisons illégales de pétrole via la mer.

Le forum de Singapour organisé par l’Asean réunit des diplomates de haut rang de 26 pays et de l’Union européenne pour des discussions sur les problèmes politiques et de sécurité en Asie-Pacifique. Les ministres des Affaires étrangères des pays participant par le passé aux négociations à six – USA, Russie, Chine, Japon et Corée du Sud – avec la Corée du Nord sur sa dénucléarisation sont présents au forum.

A l’issue de cet événement, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères doit se rendre en Iran pour une visite officielle, selon l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Téhéran, dont les ambitions nucléaires suscitent également des inquiétudes dans la communauté internationale, et Pyongyang coopèrent dans la technologie militaire et des missiles.

