La cessation de l’agression israélienne perpétrée à l’encontre du peuple palestinien devrait servir de point de départ et ouvrir la voie à une solution finale et équitable de la question palestinienne, permettant ainsi au peuple palestinien d’établir son propre État indépendant, ont souligné, mardi à Rabat, les membres du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI).

Dans la Déclaration de Rabat sanctionnant les travaux de la 52ème réunion dudit Comité, ses membres ont condamné les « exactions meurtrières perpétrées par les forces d’occupation israéliennes à l’encontre du peuple palestinien, tant dans l’enclave de Gaza qu’en Cisjordanie ».

Ils ont également dénoncé avec vigueur « les agissements des colons extrémistes qui se livrent à un saccage systématique des biens appartenant aux citoyens palestiniens en Cisjordanie », appelant la communauté internationale, particulièrement les puissances internationales ainsi que les Nations Unies, « à déployer tous les efforts nécessaires en vue d’obtenir l’arrêt immédiat de l’agression, de lever le blocus imposé aux territoires palestiniens, de permettre aux habitants de Gaza d’accéder à la nourriture et aux médicaments et d’assurer la protection internationale au peuple palestinien ».

Les membres du Comité exécutif de l’UPCI ont exhorté dans leur Déclaration les organisations parlementaires multilatérales ainsi que les Assemblées nationales des divers pays du monde à œuvrer afin de « contraindre l’occupation israélienne à mettre un terme à son agression à l’encontre du peuple palestinien et de procéder sans délai à un échange réciproque des captifs ».

Le programme de cette réunion de deux jours, qui été couronnée par l’adoption de la Déclaration de Rabat, a porté notamment sur l’adoption de l’ordre du jour et du programme de travail, et l’établissement du projet d’ordre du jour des Comités spécialisés permanents et des sous-comités, en plus de l’adoption du projet d’ordre du jour de la 26ᵉ session du Comité général de l’Union et de la 19ᵉ session de la Conférence de l’UPCI.

