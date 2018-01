PARTAGER Décès d’un prévenu à l’hôpital de Midelt

Une personne, qui était placée sous surveillance médicale à l’hôpital de Midelt et qui faisait l’objet d’une enquête judiciaire, est décédée lundi matin, selon les services de police du district provincial de sûreté à Midelt.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les services de sûreté nationale étaient intervenus pour interpeller, samedi soir, le défunt et deux autres personnes avec lesquelles il était entré en conflit, dans un lieu public, avant des les placer en garde à vue pour ivresse manifeste et échange de coups et blessures, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Durant sa garde à vue, le mis en cause a manifesté des symptômes au niveau des intestins internes, ce qui a nécessité son transfert à cinq reprises l’hôpital où il est décédé tôt lundi matin, précise-t-on de même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétant en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, indique la DGSN, ajoutant que des témoignages ont été recueillis et des interrogatoires menés avec toutes les parties concernées et que l’autopsie de la victime a conclu à une mort due à une inflammation aiguë de la paroi interne de ses intestins, conclut le communiqué.

LNT avec Map