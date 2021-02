C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès du regretté Hadj Ahmed Hayat, Ancien Directeur Central de Bank Al-Maghrib, Past Gouverneur du Rotary, et Ancien Président et membre de l’Association Dar el Hana.

Le défunt est le père de Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC.

En cette douloureuse occasion, La Nouvelle Tribune et LNT.ma expriment leurs condoléances émues et attristées à la famille du défunt, ainsi qu’à ses proches et amis.

Puisse Dieu l’accueillir en son vaste paradis.

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons.

