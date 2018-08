PARTAGER Décès à Settat de l’humoriste Qchbal

Ali Bachar, alias Qchbal, membre du célèbre du duo ‘’Qchbal et Zeroual’’, a rendu l’âme, jeudi matin, à Settat à l’âge de 86 des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Qchbal formait avec Bachar Mohammed , alias Zeroual, son neveu (fils de son demi-frère), le duo le plus attachant, depuis plus de cinquante ans, qui a marqué par son empreinte le spectacle à la saveur de «halqa» où musique et blague ne font plus qu’un.

Ce duo a commencé à se produire dans les grands souks de la région de Chaouia, avant de faire son apparition sur le petit écran, lors des soirées des studios Aïn Chock. De parents mélomanes, chantant le Malhoun, ils se sont imposés, dans la halqa comme à la télé, grâce à leur humour campagnard, subtil et délicat.

Au menu des spectacles du duo figuraient musique, blagues et sketchs, qui abordent des sujets sociaux divers comme les conflits familiaux, l’exode rurale, l’analphabétisme, la relation homme-femme, l’immigration et surtout les us et coutumes du citadin et du campagnard.

Qchbal et Zeroual, nés la même année, avaient reçu nombre de prix et hommages lors de leur carrière notamment en 2013 de la part de l’Association du Maroc profond pour la protection du patrimoine, qui organise le festival national ‘’Louthar’’.

Le duo a dû longtemps s’éclipser de la scène parce que Zeroual a été très malade, d’où l’hommage rendu une nouvelle fois, en 2017, à Qchbal par la même association.

À Dieu nous sommes et à lui nous retournons.

LNT avec Map