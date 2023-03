La direction de Crédit du Maroc était particulièrement attendue, jeudi 9 mars, pour la première présentation des résultats annuels du groupe bancaire après qu’il est passé sous le giron du groupe Holmarcom.

Et les chiffres positifs sont au rendez-vous : le produit net bancaire consolidé de Crédit du Maroc se hisse à 2 568,7 MDH en 2022, en progression annuelle de 4,4 %, porté par la bonne performance de l’ensemble des lignes métiers. La marge nette d’intérêt s’élève à 1 996,4 MDH, en croissance annuelle de 2,1 %, bénéficiant du dynamisme de l’activité commerciale. De son côté, la marge sur commissions s’élève à 403,2 MDH, en hausse de 2,5 % grâce à la progression du taux d’équipement produit et à la bonne tenue des activités de commerce international et de cash-management. Le résultat des opérations de marché évolue de 26,2 % à 263,8 MDH. Cette performance est portée par l’orientation très positive de l’activité de change qui compense la faible performance des actions.

Ces résultats ont notamment été portés par la bonne dynamique commerciale du groupe avec des emplois clientèle qui ont progressé de 5,2% à 48,49 milliards de dirhams. Les emplois clientèle ont augmenté de 5,2% en un an pour atteindre 48,497 milliards de dirhams. A 19,62 milliards de dirhams, les crédits aux particuliers ont progressé de 1,8%, suivant le rythme de la bonne tenue du marché du crédit à l’habitat (+2,7%). Les crédits à la consommation reculent en revanche de 2 points.

Crédit du Maroc enregistre une augmentation des ressources bilan de 5,1 % à 48 582 MDH, profitant des hausses de 2,9 % à 34 129 MDH des ressources à vue et de 70,6 % à 2 990 MDH des dépôts à terme. Les ressources d’épargne se stabilisent, quant à elles, à 9 921 MDH (+0,2 %). Pour leur part, les ressources hors bilan reculent de 9,5 % à 13 131 MDH, du fait de la baisse de 15,8 % de l’encours des OPCVM, partiellement compensée par l’accroissement de l’encours en assurance vie de 4,3 %.

Les filiales de Crédit du Maroc affichent, pour leur part, en 2022, un PNB global de 167,9 MDH, en baisse de 10,9 % par rapport à l’exercice 2021.

Une refonte managériale

M. Ali Benkirane, Président du directoire de Crédit du Maroc, interrogé sur les nouvelles ambitions du groupe, a tout d’abord évoqué une refonte de la gestion en interne, au niveau de la direction, avec une stratégie de séparation des activités corporate et retail, et une réorganisation également au sein « d’un certain nombre de fonctions centrales qui nous permettront d’atteindre nos objectifs de développement ». Tout ceci dans l’objectif d’accélérer le développement du corporate banking et renforcer la banque d’investissement. Selon son président, le groupe a également une forte ambition de continuer à développer ses activités retail, avec la mise en place d’une direction générale adjointe « stratégie et marketing » en charge de l’innovation.

Le groupe a vu également le renforcement du dispositif réseau à travers la création de 4 directions réseau : Casablanca, région nord, région sud (de Marrakech aux Provinces du sud), et centre-oriental.

Ont aussi été mises en place deux plateformes pour l’accompagnement des clients retail : immobilier et crédit à la consommation.

Pour ce qui est « un nouveau chapitre dans l’histoire » d’un groupe presque centenaire, la direction affirme vouloir saisir cette « opportunité de confirmer notre rôle d’accompagner les différents opérateurs économiques du pays », et il installe « les fondations pour opérer dans ce contexte et confirmer les ambitions et les orientations du Groupe Holmarcom, pour devenir une banque de référence ».

Enfin, notons que la direction a indiqué que le groupe va se développer en premier lieu au Maroc, avant d’éventuellement, dans le futur, lorgner vers l’Afrique.

Selim Benabdelkhalek

