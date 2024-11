L’association Darb Event lance la première édition de la course Darb Race : Sea, Sun and Run, qui se tiendra le dimanche 8 décembre à partir de 8h à Dar Bouazza. Cette course, ouverte à tous, propose deux distances au choix : 10 km et 21 km.

Plus qu’une simple compétition, Darb Race se veut une célébration sportive d’une région en pleine transformation. « Le sport est un puissant levier de développement. Avec l’organisation prochaine de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du monde, notre pays est en pleine effervescence. Dar Bouazza et Casablanca ne sont pas en reste, avec des projets d’infrastructures ambitieux. En tant qu’acteurs sportifs, il est de notre responsabilité de contribuer à cette dynamique par des événements inclusifs et de qualité », affirme Moulay Ahmed Iraqui, président de l’association Darb Event.

Porté par des sportifs, des entrepreneurs et des acteurs associatifs, l’événement bénéficie de moyens conséquents pour garantir son succès. Le parcours, officiellement homologué, est intégralement piétonnisé et sécurisé. Les participants profiteront d’un cadre exceptionnel le long du littoral de Dar Bouazza, offrant un tracé plat idéal pour les coureurs, ainsi qu’un espace agréable pour les visiteurs et supporters.

Des stations de ravitaillement, des points de secours et des animations musicales seront installés tout au long du parcours. « Notre comité d’organisation, composé exclusivement de sportifs et de marathoniens, s’inspire des standards internationaux pour offrir une expérience optimale. Grâce à l’engagement de notre communauté, de nos sponsors et des autorités locales, nous atteignons une qualité qui rivalise avec les grandes courses mondiales », explique Farid Benlafdil, directeur de la course.

Darb Race se distingue également par ses engagements solidaires et environnementaux. Une opération de nettoyage de plage est prévue le dimanche 24 novembre, précédant l’événement. Par ailleurs, 200 dossards solidaires seront offerts aux participants locaux n’ayant pas les moyens de s’inscrire. Cette initiative reflète la volonté de l’association de faire du sport un outil d’intégration et de promotion sociale.

Avec 2 000 participants attendus pour cette première édition, Darb Race ambitionne de devenir un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de sport et de nature. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de l’événement : www.darbevent.com.

