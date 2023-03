Les trois jours d’hommage au professeur et historien Hamid Triki, artisan du patrimoine de la mémoire, « se sont achevés dans la joie et la bonne humeur d’avoir appris et partagé notre héritage historique et culturelle », explique-t-on auprès de Dar Bellarj.

Cet hommage s’inscrivait dans le programme intitulé « le Temps de la Reconnaissance » visant à célébrer sept grandes figures de la région de Marrakech-Safi qui se sont illustrés dans différents domaines et disciplines : savants ou héros, héroïnes du quotidien, des femmes et des hommes qui seront honorés et se sont toutes et tous distingués par leur singularité, leur apport intellectuel et culturel et leur investissement patrimonial. Ils et elles ont contribué à leur manière à écrire l’histoire par leur expérience humaine, leur savoir, leur création, leur art de vivre…

Il s’agit d’instituer une nouvelle tradition de célébration sous la forme d’un rituel participatif partagé par l’ensemble des acteurs et actrices de la ville et de la région – autorités, société civile, artistes, population – pour valoriser les « trésors humains » qui font la fierté de tous et toutes, précise-t-on auprès de Dar Bellarj.

Partagez cet article :