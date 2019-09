PARTAGER Dar Al Moukawil ouvre un 9e centre à Casablanca

Attijariwafa bank poursuit le renforcement de son réseau Dar Al Moukawil en ouvrant le premier centre dans la région de Casablanca- Settat.

Après, Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès et El Hoceima, le 9e centre Dar Al Moukawil est installé dans la capitale économique.

Baptisée Casablanca Centre, cette nouvelle structure vient confirmer encore une fois, l’engagement d’Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social, et sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération de la croissance des TPE, a souligné Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, lors de la cérémonie d’inauguration organisée mercredi 18 septembre.

Le choix de la ville de Casablanca n’est pas anodin puisqu’elle représente le premier bassin d’emploi et le premier pôle économique du pays avec plus de 32 % de contribution au PIB, 52 % d’exportations générées et 44 % d’IDE attirés.

Dar Al Moukawil est le premier écosystème spécialement créé pour les entrepreneurs et les porteurs de projets pour leur apporter des services d’accompagnement spécifiques afin de les aider à entreprendre sereinement. Ainsi, à travers un réseau de centres dédiés et la plateforme web daralmoukawil.com, les petites entreprises existantes, en création ou au stade de projet, clientes ou non de la banque, ont accès gratuitement à des séances de formation quotidiennes, des mises en relation d’affaires avec des partenaires et des donneurs d’ordres potentiels, etc. afin de réussir leurs projets.

« La création d’entreprise ou d’opportunité d’emploi indépendant est aujourd’hui un réel pari, car les institutions publiques et privées ne peuvent pas accueillir tous les jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Par ailleurs, soutenir la petite entreprise est notre responsabilité parce que c’est devenu, aujourd’hui plus que jamais, une arme efficace pour notre pays pour réduire le chômage », a affirmé M. El Kettani.

Depuis son lancement en 2016, Dar Al Moukawil a organisé plus de 1 850 formations au profit de 20 800 TPE gratuitement, et plus de 8 400 entretiens de conseil et d’accompagnement ont été réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien.

Le programme « Hub de l’entrepreneuriat », a permis la création de 300 entreprises en l’espace de quelques mois.

En marge de l’ouverture de Dar Al Moukawil Casablanca Centre, 3 conventions ont été signées pour soutenir efficacement les TPE de la région.

La première convention a été signée avec le Centre des Très Petites Entreprises Solidaires, qui oeuvre pour l’insertion des jeunes des quartiers défavorisés dans le circuit économique à travers la création de leur propre entreprise. Les deux autres conventions ont été scellées respectivement avec l’association Espace Point de départ et l’Association de Gestion du Centre d’Animation et de Formation du Tissu Associatif et Coopératif de la Région de Casablanca- Settat.

Cette cérémonie d’inauguration était également l’occasion pour Attijariwafa bank d’annoncer le lancement de la 2e édition du concours dédié à la TPE et aux porteurs de projets : Les Trophées « ana maâk ». L’appel à candidature sera bientôt lancé sur daralmoukawil.com.

A. Loudni