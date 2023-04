L’artiste et présentatrice marocaine, Dalal Elghazzali, a attiré l’attention des téléspectateurs marocains pendant le mois de Ramadan en participant à la série dramatique « Mal Al Donia », diffusée sur MBC5 et sur la plateforme « Shahid ».

Miss Arab et miss world next top model 2017 a volé le cœur des téléspectateurs dans la série dans laquelle elle a joué le rôle de « Nada », en raison de la sincérité de sa performance et de sa capacité à incarner et à maîtriser différents rôles, ce qui a suscité de fortes réactions positives de la part du public sur les différentes plateformes de médias sociaux.

La belle actrice marocaine partage également la vedette de la série « Mal Al Donia » avec une constellation de stars marocaines telles que Rachid El Wali, Mouhcine Malzi, Nasser Akbab, Houda Majd, DonBigg et d’autres acteurs. La série est réalisée par Ahmed aksas et produite par la société ‘’Cedars Art Production’’, tandis que la production est assurée par la société « Sigma ».

La présence de l’actrice Dalal Elghazzali dans le rôle de « Nada » est une contribution qualitative à sa carrière professionnelle, qui regorge de nombreux rôles dans le domaine de l’interprétation.

Le répertoire artistique de Dalal Elghazzali regorge de nombreux rôles remarquables dans les productions et les séries marocaines les plus importantes qui ont connu un grand succès, comme sa participation à la série « Salamat Abou Lbanat » dans sa quatrième partie, la série « Wlad El A’am » dans sa deuxième partie, la série « Hayat », en plus de sa présentation d’un programme télévisé intitulé « Malh wa Sokkar ».

Il convient de mentionner que la performance de l’actrice Dalal Elghazzali dans la série « Mal Al Donia » et son rôle différent ont attiré l’attention de nombreux producteurs, recevant de nombreuses offres et scénarios, dont une nouvelle série dans laquelle elle partagera la vedette après Ramadan et qui sera diffusée sur MBC5. En outre, Dalal prépare une nouvelle émission de télévision avec une nouvelle idée qui sera une surprise pour son public.

« Mal Al Donia » est une série dramatique qui raconte l’histoire de Rachid qui tente de sauver son projet dans lequel il a investi toutes ses économies. Il prend donc un partenaire, sans se rendre compte que cette collaboration ouvrira sur lui une série de problèmes et d’événements imprévus.

