Il s’agit d’une citadine 100% électrique. Au menu, un Cargo deux places et deux versions, l’Essential et l’Expression. Dacia Spring est disponible sur le marché marocain à partir de 190 400 Dhs pour la version Cargo et à partir de 223 500 Dhs pour la version 4 places. Le véhicule est commercialisé depuis le 10 février dernier.

Un test-drive dans les principales artères de la ville de Casablanca a démontré une citadine pratique, économique et agile. Bien équipé, le véhicule offre également un intérieur convivial et correct en termes d’espace et d’options nécessaires à une circulation urbaine au quotidien en proposant l’essentiel (écran tactile, aides au stationnement, réplication smartphone, climatisation, vitres électriques …). Spring est également le modèle de la gamme Dacia le mieux équipé en dispositifs de sécurité : ABS, ESP, allumage automatique des feux et pour la première fois dans un véhicule Dacia, les 6 airbags ainsi que le freinage actif d’urgence. Ce dernier permet d’actionner automatiquement les freins en cas de choc imminent.

Cette nouvelle Dacia Spring est dotée d’une motorisation 100% électrique et d’une autonomie de 230 km WLTP (305 km WLTP city). Pour le marché marocain, Dacia Spring sera commercialisée avec la toute nouvelle identité de marque : Nouvel emblème Dacia Link, nouveau logotype, nouvelles couleurs.

En plus du look SUV incluant les barres de toit, arches de roues élargies, Stripping latéral, ski arrière et garde au sol surélevée, la version Essential propose la climatisation, le limiteur de vitesse ainsi que les vitres avant et arrière électriques. La version Expression offre en plus de l’Essential,de nombreux équipements comme le système multimédia tactile 7’’, l’aide au stationnement arrière ou la caméra de recul. Avec son look de baroudeuse, 4 vraies places à bord et un coffre de 270L, la voiture en offre bien plus que de nombreuses petites citadines. Sa polyvalence de charge (moins d’une heure en charge rapide* et moins de 14h sur une prise domestique) et son autonomie jusqu’à 305 km en ville (soit 230 km en cycle mixte WLTP) en font une électrique parfaite pour les trajets du quotidien.

« Aujourd’hui, Dacia ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de Nouvelle Spring, premier modèle 100% électrique de la marque. Dacia démocratise la voiture électrique avec le modèle le plus abordable du marché marocain. Une nouvelle offre qui répond parfaitement aux attentes des citadins marocains à la recherche d’une mobilité simple, efficace et économique », dit-on auprès de Renault Maroc.

Pour rappel, depuis son lancement européen au printemps 2021, Dacia Spring a reçu plusieurs distinctions tels que le prix « Good Deal 2021 » aux Automobile Awards pour son meilleur rapport prix/prestations et le « Best Buy Car of Europe 2022 » décerné par le célèbre jury «Autobest » : « Avec plus de 100 000 commandes depuis son lancement, Spring a rendu la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. Nouvelle Dacia Spring séduit à la fois des clients déjà familiers de la marque Dacia mais également une majorité de nouveaux clients. Sa simplicité d’utilisation et de charge, ainsi que son autonomie font de la nouvelle Dacia Spring la citadine au look SUV, 100% électrique, qui répond à l’essentiel… », conclut-on auprès de Renault Maroc Groupe.

H.Z

