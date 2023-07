La marque Dacia hausse le niveau. Cela concerne les deux modèles phares de la gamme Dacia qui sont désormais disponibles en finition Extreme, à savoir : Sandero Stepway et Duster. Côté mécanique, toutes les motorisations sont accessibles avec la finition Extreme. Pour Sandero Stepway, elle constitue le niveau 3, au-dessus des actuelles finitions Essential et Expression. Pour Duster, la finition Extreme constitue le niveau 4 de la gamme, après Essential, Expression et Journey.

Les deux modèles Dacia Extreme ont en commun des éléments de design spécifiques, dont la conception a été guidée par évocation de la vie au grand air…

La nouvelle gamme Extreme de Dacia se caractérise également par des fonctionnalités d’une gamme supérieure, et des matériaux innovants, solides et faciles d’entretien. Le nouveau textile MicroCloud lavable que reçoivent en finition Extreme les Sandero Stepway et Duster a été développé spécifiquement pour offrir une résistance importante aux agressions extérieures (tâches, accrocs, etc.) et une grande facilité de nettoyage. Les tapis de sol en caoutchouc sont non seulement esthétiques, avec leur original design « topographique », mais ils sont surtout très pratiques : ultra-résistants et facilement amovibles, ils peuvent être nettoyés rapidement avec un simple jet d’eau. Parce qu’il est parfois difficile pour un véhicule à deux roues motrices de franchir des passages très enneigés ou très boueux, Sandero Stepway Extreme reçoit en série le système Extended Grip. Cette solutio, qui s’active via une commande sur la console centrale, adapte le fonctionnement de l’ESP et de l’ASR pour permettre aux roues de tourner plus librement afin de trouver une adhérence supplémentaire sous les surfaces meubles.

Dacia Sandero Stepway Extreme est disponible avec les motorisations essence TCe 100 CVT et diesel dCi 102 BVM au prix de 178 000 MAD pour la Sandero Stepway Extreme TCe 100 CVT et 181 000 MAD pour la Sandero Stepway Extreme dCi 102 BVM.

Dacia Duster Extreme est disponible en 2 roues motrices avec les motorisations Diesel dCi 110 et dCi 85 au prix de 233 500 MAD pour la Duster Extreme 1,5 dCi 85 ch 2WD BVM et au prix de 257 500 MAD pour la Duster Extreme 1,5 dCi 110 ch 2WD EDC…

H.Z

