À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous, collectif de Marocaines féministes, organisons un rassemblement de citoyennes et citoyens marocains, dans la continuité de notre tribune publiée dans Telquel le mardi 7 mars.

RASSEMBLEMENT POUR LES DROITS DES MAROCAINES DIMANCHE 12 MARS 2023

À partir de 14h30, Place des Nations Unies – Casablanca

Hommes comme femmes, tous les citoyens marocains seront les bienvenus pour réclamer, tous ensemble, trois grandes mesures :

1) Une refonte totale de la Moudawana, 19 ans après la dernière réforme.

Nous réclamons un Code de la Famille qui interdit et pénalise le mariage des enfants. Qui prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant comme clé de voûte de la légifération et la prise de décisions judiciaires. Des lois qui suppriment les formes désuètes de divorce. Qui prennent en compte et valorisent le travail des femmes au sein du foyer. Qui mettent en place l’autorité parentale conjointe (tutelle, garde et responsabilité conjointe). Qui autorisent les femmes à être témoins. Qui mettent en place l’égalité dans l’héritage. Qui reconnaissent le mariage d’une femme marocaine avec un non-musulman non-converti et enfin, qui interdise la polygamie et qui institue un droit successoral équitable.

2) La création d’un dispositif de protection efficace contre les violences

faites aux femmes, et de lutte contre les féminicides, comprenant la légalisation de l’avortement.

3) Une refonte totale du Code Pénal comprenant l’abrogation des dispositions qui pénalisent l’exercice des libertés individuelles et un renforcement de la lutte contre la pédocriminalité.

Cdp