Cybersécurité : Un hacker met en lumière les défis des SI africains

En raison du report au mois d’octobre prochain du Forum SIT sur la cybersécurité à Marrakech, la société Xcom a mis en place, pendant ce mois de juin, une série de webinaires à l’attention des Directeurs de Système d’information africains et de tous les passionnés des Nouvelles Technologies. Le dernier en date s’est tenu récemment avec un entretien exclusif avec un hacker.

La trentaine passée, Clément Domingo, alias SaxX, est un jeune franco-sénégalais considéré comme l’un des hackers éthiques les plus réputés en France. Expert en cybersécurité, sa passion consiste à s’introduire dans les systèmes d’information des entreprises ou des institutions, relever les failles de sécurité et alerter les dirigeants de ces entités sur les dangers qui menacent leurs sites d’exploitation. Au travers de son retour d’expériences après quatre ans à faire des tests d’intrusion, du red team, du bug bounty ou encore de la reconnaissance pour les différents acteurs européens, Clément Domingo a su, à travers cette visio-conférence participative, sensibiliser les différents participants africains en ligne (Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mauritanie, etc.) sur l’état de l’art de la cybersécurité en Afrique et les enjeux auxquels les DSI, RSSI ou autres Entités étatiques devront se confronter dans les prochains mois. L’augmentation du trafic sur le WEB en raison de la crise du nouveau coronavirus, le recours exponentiel au télétravail, ont multiplié les menaces et les risques d’intrusion pour les systèmes d’information. Et comme un homme averti en vaut deux, ce jeune hacker a développé les différentes techniques aujourd’hui par les pirates informatiques pour prendre le contrôle de vos entreprises. Le « gentil » hacker a également insisté sur la nécessité de la formation du personnel et des responsables face à cet environnement hostile qui peut mettre en danger l’activité des entreprises. Une menace qui perturbe chaque jour le cours normal des données informatisées des différents acteurs de l’économie digitale.

H.Z